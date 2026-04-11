ひと癖あるのにきれい見え！【studio CLIP】40・50代におすすめ♡「主役級スカート」

コーデに個性をプラスしたいけれど、派手見えは避けたい……。主張しすぎず大人コーデに取り入れやすいアイテムを探すなら【studio CLIP（スタディオ クリップ）】をチェックしてみて。今回ピックアップしたのは、2段レイヤーデザインの「主役級スカート」。着こなしをおしゃれにアップデートできそうです。

コーデに奥行きが生まれる主役級スカート

【studio CLIP】「フリルレイヤーロングスカート」\9,790（税込）

コーデに立体感をプラスする、2段のレイヤーデザインが魅力のスカート。トップスをシンプルにまとめても、ボトムスに個性があるので着こなしが単調になりにくいです。気になる腰まわりをさりげなくカバーしてくれるのも嬉しいポイント。「綺麗見えする素材感」（公式サイトより）で、デイリーにも特別な日のお出かけにもおすすめです。落ち着いたチャコールカラーなら、大人も気負わず取り入れやすいはず。

軽やかさと柔らかさで魅せるアイボリー

同じスカートでも、アイボリーはより軽やかな印象。ふんわり感が際立ち、優しい雰囲気を演出します。ボリュームがありながらも重たく見えにくいため、春夏の着こなしにぴったり。シンプルなカットソーやセーターを合わせても、こなれた印象に仕上がりそうです。

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Writer：licca.M