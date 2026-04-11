WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦。神童は再起を懸けた難敵との一戦に9回終了TKO勝ちを飾り、5月に行われる井上拓真―井岡一翔戦の勝者への挑戦権を手にした。試合後、中継画面に見切れた“職員”の男性に視聴者が釘付けとなった。

涙のTKO勝ちを飾り、両国国技館の大歓声を浴びた那須川。リングインタビューを終え、花道を下がっていく。多くのファンから声をかけられる中、警護するようにしてすぐ隣に付いた男性に見覚えが……。お笑いトリオ・ロバートの山本博だった。JBCのインスペクターの資格を持っていることはボクシングファンの間では有名な話。この日もしっかりと試合進行を務め、任務を遂行していた。お笑いの仕事をしている時とは打って変わった真剣な表情が、試合を中継したプライム・ビデオでも映り続け、X上で話題になった。

視聴者から「那須川天心よりロバート山本のほうが気になるぞ」「ロバートの山本めちゃくちゃ映ってて草」「那須川の隣にロバート山本おるな。溶け込みすぎやろ。一瞬気づかんかったわ」「ロバート山本がずっと見切れてる笑」「ボクシングある度にロバート山本の顔が芸人じゃなくなるのホンマに好きwww」「1番の見所は、退場時のロバート山本でした」「天心とロバート博の2ショットおもろすぎる」と大反響だった。

また、真剣な仕事ぶりに好感を抱いたファンも多く、「ロバート山本の芸人を感じさせない職員感」「ロバート山本、すっかりJBCの人」「ロバート山本、いや、山本博がしっかり仕事している！」と“職人”ぶりに拍手が送られていた。



（THE ANSWER編集部）