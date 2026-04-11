WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

神童が泣いた。ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦で同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5月に行われるWBC同級タイトルマッチの王者・井上拓真―井岡一翔戦の勝者への挑戦権を手にした。戦績は27歳の那須川が8勝（3KO）1敗、35歳のエストラダが45勝（28KO）5敗。会見では「無事に勝つことができてホッとしています」と素直な心境を口にした。

初回から両国が沸いた。リーチに勝る那須川は強烈な左ボディーを繰り出し、バランスを崩したエストラダがロープに寄り掛かる場面も。2回にも左ボディー、カウンターを的確に当て、落ち着いた立ち上がりを見せた。3回はエストラダが距離を詰め、緊迫した対峙が続いた。4回、序盤にエストラダの右を2発食らった那須川だが、中盤に左を浴びせて反撃した。

5回も接近戦で強打を繰り出すエストラダに負けじと打ち合った。6回には両者の頭同士が衝突するアクシデントが発生。偶然のバッティングで、ボディーを打ち抜いていた那須川はガッツポーズで立っていたが、エストラダは苦悶の表情で倒れこんだ。しばらく時間を取ったのちに試合再開。那須川のキレは変わらず、左で攻め込み続けた。エストラダの額は赤く腫れあがっていた。

7回終盤にはエストラダをぐらつかせるなど、試合は那須川ペース。8回を終えての公開採点では3者ともに那須川を支持した。9回にも上下に散らした多彩な攻撃でダメージを蓄積していった。10回に入る前にエストラダが試合を諦め、那須川の勝利が決定。ガッツポーズとともに思わず涙した。人生初の再起戦。井上―井岡の勝者への挑戦権を得た。

那須川は昨年11月の前戦で、現同級王者・井上拓真（大橋）を相手に世界初挑戦した。ボクシング転向8戦目でスピード戴冠を目指したが判定負け。格闘技キャリア55戦目で初黒星を喫した。敗戦後は3日ほどで練習を再開。キックボクシング時代に指導を受けた葛西裕一氏のジムや、父・弘幸氏が運営する「TEPPEN GYM（テッペンジム）」でもトレーニングを積んでいた。

以下、勝利会見からの主な一問一答。

――勝利を受けての心境は。

那須川「無事に勝つことができてホッとしています」

――――4回について。

那須川「ここからが勝負だなと。前回の経験があったからこそ乗り越えられた」

――崖っぷちの立場と言っていた。

那須川「乗り越えはしましたけど、まだまだ。やりながら試合中に成長できた。10ラウンドはあっという間でした。まだ強くなれるなと思った」

―――どのように今日を迎えたのか。

那須川「ずっと不安で、自分を信じられなかった。表裏一体なところに日常があった。大丈夫という時もあればどうしようと思ったりもした。素直に認められるようになったのが自分の成長かな」

――井上―井岡戦の勝者への挑戦権を得た。

那須川「ひたすら（井上）拓真選手が勝つことを願ってテルテル坊主を作りたい」

――エストラダ陣営は、止められる2ラウンド前に脇腹を痛めたと。感覚はあったか。

那須川「腹に入ったなという感覚。でもごまかして狙っている感じはあった」

――観客の歓声について。

那須川「めちゃくちゃ嬉しかったですね。見ている人の熱がすごい伝わりました。本当に負けてほしくないという気持ちをたくさんの人から感じられた。いつもより集中できた」

――10回、エストラダが立ち上がってこなかった時の心境は。

那須川「相手は何もなくなっているなと。行くところだなと思っていたところで、止まった。『おお、マジか』という感じ。技術で勝つことができた。運じゃない。自分のやってきたことで勝ったのは自信になった」

――負けたら引退するつもりだったか。

「それは何も考えていない。次の日はないと思っていた。これから予定を立てられる。笑みがこぼれてしまいますね」

――ラウンド間は座っていた。

那須川「それは『絶対座れ』と怒られたので。これからは座ると思います。同じ景色が見られて集中できた」

――最後に。

「勝つことができてホッとしています。必ずリベンジしますので僕の船に乗っていただければ」



（THE ANSWER編集部）