◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が再起に成功した。元世界２階級王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回終了ＴＫＯ勝ちし「やってきたことで勝てたことが自信になった」と手応えを口にした。

昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に敗れて以来、５か月ぶりの再起戦を勝利で飾った。 再起戦でいきなり元世界２階級王者が相手というハードマッチメイク。試合後の会見では「試合中に成長できた。７、８回から完璧に自分のペースになった。結果以上に成長できた試合だった」と振り返った。

４回終了時点の採点では２者がドロー、１者が３９―３７で天心支持だった。「トラウマを思い返しそうになった」と拓真戦がよぎったが、前回の経験を生かして積極的に攻め続けた。９回を終えて相手陣営が棄権を申し入れて勝利が決定。パンチが効いている手応えはあったものの、意外さに「うおー、まじか」と思ったというが「技術で勝つことができた。運じゃない。やってきたことで勝てたことが自信になった。核というか自信が出てきた。また新しい那須川天心が見せられるかな」と語った。

難敵のエストラダを退け、自信を回復した天心が世界戦線に再び戻ってきた。