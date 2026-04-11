◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手が今季１３試合目で初めてスタメンを外れて欠場した。

前日１０日まで開幕から１２試合連続４番で出場。守備も一塁、三塁で奮闘して打率２割２分５厘、２本塁打、チープトップタイ７打点、７四球で出塁率３割５分４厘をマークしてきた。

試合前練習は通常通り実施。７回２死一塁、赤星の代打としてネクストサークルに姿を見せたが、打順が回らず、次の回は丸が投手の代打で出場。ダルベックに出場機会はなかった。この日は４番にはキャベッジが入った。

試合後、橋上オフェンスチーフコーチは「休養という話は練習の時からウィーラー（打撃コーチ）を通して伝えていました。あくまでコンディション的に、結構ずっとフルで出ていたので、休息を与えた方がいいという判断でのことだったので。調子うんぬんで外れたと捉えられないように、そういう話をしてました。本人も納得してくれて、ウィーラーが間に入ってやってくれたので」とコミュニケーションをしっかり取って休養させたと明かした。