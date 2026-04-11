◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が世界挑戦権をつかみ取った。同級挑戦者決定戦で、元世界２階級王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回終了ＴＫＯ勝ち。昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けを喫して以降、再起に成功した。

現王者の井上拓は５月２日に東京ドームで元世界４階級王者で挑戦者の井岡一翔（志成）との初防衛戦に臨む。天心は次戦でこの試合の勝者と対戦する見通し。試合をどういう気持ちで見るか問われると「ひたすら拓真選手が勝つことを願って、てるてる坊主をつくって毎日祈りたい」と井上拓の勝利とリベンジマッチを希望した。

ここまで拓真の名前を口にしてこなかった。理由を問われ「僕は試合に負ける＝自分に負けたと思っている。人の名前で他責にしたくない。人の名前で飯は食わない」ときっぱり。拓真へのメッセージを求められると「特になにもないっす。一応、勝ったというご報告だけ」と返答した。

生き残りに成功した天心が世界再挑戦への道を歩み続ける。