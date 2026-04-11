慢性的な痛みや不調が気になる部位　3位「首こり」、2位「肩こり」、1位は？

株式会社NEXERは、パーソナルトレーニング＆ピラティススタジオ「nano」とともに、男女500人を対象に実施した「体の慢性的な痛みとの付き合い方についてのアンケート」の結果を2026年3月23日に発表した。

慢性的な体の痛みや不調...「とても／やや感じている」は42.2％

調査では、「現在、慢性的な体の痛みや不調を感じているか」を尋ねたところ、「とても感じている」が17.0％、「やや感じている」が25.2％で、合計42.2％が何らかの不調を抱えていることが分かった。一方、「まったく感じていない」は36.6％、「あまり感じていない」は21.2％だった。

つづいて、慢性的な痛みや不調を感じている人に、気になる部位（複数回答）を聞くと、「腰痛」が最多の54.5％だった。次いで「肩こり」が50.7％、「首こり」が43.6％と続いた。

さらに、慢性的な痛みや不調を感じている人に、対処法について聞くと、「湿布や外用薬を使っている」が17.5％で最多だった。次いで「ストレッチ・体操をしている」が15.6％、「病院・整骨院に通っている」が11.8％、「筋トレ・運動をしている」が10.4％と続いた。

ほかに、慢性的な痛みや不調を感じている人に、「年齢のせいだから仕方ない」とあきらめた経験の有無を聞くと、「ある」が46.9％、「ない」が53.1％だった。

痛みの原因について専門家（医師・理学療法士・トレーナー等）から説明を受けた経験の有無を聞いたところ、「ない」が77.7％と多数を占めた。一方、「ある」は22.3％にとどまった。

今回の調査結果に、調査元は「痛みとうまく付き合うためには、まず自分の体の状態を正しく知ることが第一歩です。自己判断で対処を続けるのではなく、専門家の力を借りて原因を見極め、自分に合った方法で改善を目指すことが大切ではないでしょうか」とコメントしている。

調査は2026年3月6日〜13日にインターネットで行われ、対象者は男女。有効回答数は500人。