◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心（９回終了ＴＫＯ）同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が再起戦で勝利した。昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けして以来５か月ぶりの一戦で、元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回終了ＴＫＯ勝ち。ＷＢＣ王者への挑戦権を手にした。かねて拓真との再戦希望を口にし、リング上のインタビューでも「リベンジの切符をつかんだので、必ずリベンジして、みんなに応援してよかったなと思える選手に絶対になります」と約束した。

バンタム級戦線には日本選手がひしめく。ＷＢＣ王者・井上拓真は、５月２日に東京ドームで井岡一翔との初防衛戦に臨む。天心は、次戦でこの勝者に挑戦する可能性が濃厚だ。さらには、２月に英国で行われたＷＢＣ挑戦者決定戦に勝利した同級３位アンドリュー・ケイン（英国）も挑戦者として控えている。

ＷＢＡ正規王者・堤聖也はこの日、来場し生観戦。昨年１２月のノニト・ドネア戦で鼻骨を骨折した影響で、ＷＢＡから義務づけられていた休養王者アントニオ・バルガスとの対戦が見送りとなった。堤は復帰戦を「９月ぐらいに」と話している。ＷＢＡ１位には、増田陸がランクされている。３月のＷＢＡ挑戦者決定戦でドネアに８回ＴＫＯ勝ちし、挑戦権を得た。７月か９月に予定される次戦で、王座挑戦が実現する可能性もある。

昨年９月に武居由樹（２９）＝大橋＝から王座を奪取したＷＢＯ王者クリスチャン・メディナは、２月に初防衛に成功した。天心のスパーリングパートナーも務めるなど、日本にもおなじみの選手だ。