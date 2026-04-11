アイドルグループ「モーニング娘。’26」が11日、東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで、全国ツアー「モーニング娘。’26 コンサートツアー春 − Rays Of Light −」をスタートさせた。

2014年9月12期メンバーとしてグループに加入し、昨年7月からサブリーダーとしてグループをけん引してきた牧野真莉愛が、本ツアーを持ってモーニング娘。及びハロー！プロジェクトを卒業するため、現体制では最後のツアー。今回の公演にて、ツアー千秋楽ともなる牧野の卒業公演が6月24日に東京・日本武道館で開催されることがサプライズで告知された。

今回のツアータイトルの「Rays Of Light」は、一本の光ではなく、いくつもの光が差し込む情景を思わせるフレーズ。暗がりに射す光には、前へ進むための導きが宿る。そんな前向きなイメージが、ツアータイトルに込められているという。その言葉通り、紗幕の映像投影を使った演出でスタート。冒頭から、いつもと違う演出が展開され、会場に訪れたファンの期待値もグッと上昇していく。

ラスト参加ツアーの初日を迎えた牧野は、冒頭のMCで「今日、このヒーローインタビューという最高の舞台で、みんなに報告したいことがあります。ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年。今年の春ツアーで、モーニング娘。を卒業することを決めました」と、尊敬する日本ハム・新庄剛志監督の現役引退を表明したヒーローインタビュを真似て、今の想いを口に。「最後のモーニング娘。牧野真莉愛の姿を6月24日水曜日、日本武道館卒業公演に足を運んでもらって、目に焼き付けてほしいと思います。残りシーズン、これまで以上に楽しみたいと思います。今日はありがとうございました！」と伝えた。

また、牧野の呼びかけで、3月21日に開催されたコンサート「ひなフェス 2026」にて、グループに3年ぶりの新メンバーとして加入した杉原明紗がステージに登場。杉原は会場に訪れたファンへ向けて自己紹介をし、好きな食べ物で「冷たいうどんに明太子をかけて食べるのが好き」と、初々しいコメント。今回は自己紹介のみだったが、その表情や語気からもメンバーとしての自覚や強い想いを感じさせた。

岡村ほまれは、モーニング娘。は10人以上の大所帯のイメージを持っていると話し、7人という今回のツアー体制に言及。「メンバーが少ないということは一人一人がすごく目立ちますし、一人一人が責任感を持たないといけない。緊張感は持ちつつ、ブラッシュアップして頑張っていきたい」と、ツアーにかける思いを語った。

リーダーの野中美希が腰椎椛間板ヘルニアのため不在という状況にもかかわらず、それぞれの個性を活かしたパフォーマンスをステージ上で披露した7人のメンバー。“自分たちの光を信じて進む”という、まさに「Rays Of Light（＝希望の光）」というツアータイトルを体現してくれた。