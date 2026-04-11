俳優の山本裕典が挑む「オファー待ち30時間マラソン」の給水ポイントに、ホストクラブでお馴染みの“まさかの物”が登場し、山本と視聴者を驚かせる一幕があった。

【映像】給水ポイントに出現した“まさかの物”

ABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、伊豆諸島の三宅島を舞台に、12日夜10時までに島を2周、およそ60kmの完走を目指すものである。番組『愛のハイエナ』内のホスト企画で大きな注目を集めるも、仕事の増加には繋がらず試行錯誤する山本が、30時間の走りと並行して、リアルタイムでドラマや映画、CMなどの仕事オファー獲得を狙う。

スタートから約9キロ地点では、山本が給水ポイントへ。そこには、本気湊、ノア、麻生英樹ら「山本裕典、ホストになる。」でお馴染みのホストたちが待ち構えており、彼らは夜の街を象徴する「テキーラ観覧車」を用意。（※中身はスポドリ）「飲め飲め！」と煽るホストたちに、山本は「ふざけんなって言ってんだろ！」と注意しながらも、すすめられるがままにショットでスポーツドリンクを飲んでいた。

怒涛の展開に視聴者からは「マラソンわらう」「なにを見させられてるのw」「すぽどり！w」など、ツッコミや驚きの声が上がっていた。