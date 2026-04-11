U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)は11日、AFC U20女子アジアカップ準々決勝でベトナムに4-0で勝利して5大会連続9回目のU-20女子ワールドカップ出場を決めた。



日本はグループリーグを6-0(vsインド)、2-0(vs台湾)、5-2(vsオーストラリア)の3戦全勝で首位通過。世界切符がかかる準々決勝のベトナム戦では前半18分にMF板村真央がセットプレーから先制点を決めると、同アディショナルタイムにはFW田子夏海とMF福島望愛が立て続けに得点して3-0で前半を終えた。



なおも日本は後半16分、板村がロングレンジから右足を振り抜いて4点目。そのままクリーンシートを維持して4-0でベトナムを破り、女子アジア杯4強入りとともにU-20女子W杯出場を決めた。



15日に行われる準決勝では中国対ウズベキスタンの勝者と激突。2大会ぶりのアジア女王を目指すとともに、2大会連続準優勝の女子W杯へ準備を進めていく。