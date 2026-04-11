10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の池田匡志さん（26）にインタビュー。全国大会に出場したという12年間のサッカー経験や、共演者とのエピソードなどを明かしました。



俳優の大泉洋さんが主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語です。

■ランナー役での出演「走り込みや体づくりは徹底的に」

『箱根駅伝』の生中継を担うチーフプロデューサーを大泉さん、箱根駅伝の元ランナーで陸上競技部の新監督を山下智久さん、そして池田さんは箱根駅伝に挑む陸上競技部員で、女性からの人気が高く天才肌のエリートランナーの1年生・乃木圭介を演じます。

――ドラマ出演が決まったときの心境を教えてください。

素直にすごくうれしかったです。箱根駅伝という本当に伝統ある大会にスポーツをやってきた身としては、この世界に挑戦できることにすごく光栄に思いました。同時に、本当に簡単な役ではないなって感じていて。この長距離ランナーっていうすごく過酷な競技ですので、見ている皆さんにとって、リアリティーをしっかり感じてもらえるように、走り込みや体づくりは徹底的にやろうと思いました。

■全国大会に出場 12年間のサッカー経験を役作りに

1999年12月13日生まれの徳島県出身の池田さん。高校時代には全国高等学校サッカー選手権大会に徳島県代表の学校で背番号10番をつけて出場するなど、サッカーに熱中していたといいます。

――運動経験について教えてください。

サッカーを12年間やっておりました。

――全国高校サッカー選手権出場時の背番号は？

10番です。高校3年生の時に徳島県代表の背番号10番をつけさせていただいて、冬の選手権大会に出場しました。

――サッカーの経験は役作りにいかされていますか？

そうですね。いかされてると思いますし、そう信じたいです。サッカーもチームスポーツなので、1人の力ではどうしようもできなくて、箱根駅伝もそうなんですけど、仲間で同じ目標に向かって、努力する感覚っていうのはすごく今回の撮影に通ずるものがあるなと思って。

きつい時とかあるんですけども、その時に僕は小学校の時からずっと走っていたので。物心ついた時からめちゃくちゃ走っていたので、いい意味で。つらい思い出がよみがえるというか。あ、いい意味で。よみがえるので、ただそのつらい感覚っていうのは、それを乗り越えた時に、しっかり自分の成長だったり、結果につながってくるってことも知っているので。それを信じて、このつらいランニングとか、走り込みの時とかも、自分の成長を信じて、普段頑張って走ってます。

■同世代キャストとの撮影に「懐かしいな」

箱根駅伝に挑む学生キャストには、菅生新樹さん（26）や庄司浩平さん（26）たち同世代の俳優と共演しています。

――今回、同世代のキャストの方が多い撮影ですが、共演時のエピソードを教えてください。

部活動とも同じで男性だけとかだと、やっぱりそういった“ノリ”っていうのが、生まれるわけです。そういうところでは「懐かしいな」と感じつつ、ちょっとわちゃわちゃするところはわちゃわちゃして、みんなで仲良くしてるのはすごくいいなぁって思いながら今撮影してますね。

――盛り上げ役は誰ですか？

菅生新樹くんとか、庄司浩平くんとかは結構やっぱり面白いですね。率先して盛り上げていただいてるなっている感覚はあります。

――山下智久さんとのご共演ですが、エピソードはありますか？

山下さんが現場に入られると空気がガラって変わるというか。やっぱり自分の言葉で表現するのが失礼なぐらいすごいお方だなって感じましたし。選手たちに優しく接してくださるので、僕たちがお芝居をしやすい環境を作ってくださっているんだなってすごく実感しますので、吸収できるところは吸収して、たくさん学ばさせていただきたいなって思ってます。

■仕事面は完璧主義 オフでは「超マイペース」

――自分を一言で表すとどのようになりますか？

『中途半端が嫌いな0→100男』。もちろん仕事面とかは100といいますか、完璧主義みたいな負けず嫌いみたいなところがあって。できないことが嫌というか、他人と比べてできないとかじゃなくて、自分ができないことがすごく悔しくて。できるようになるまでする性格でして。僕自身、特別な才能があると思ってなくて、だからこそ努力をしっかり続けたいなって思っています。0の部分と言いますか、家に帰ったり、友達といる時とか、オフの時、もうふにゃふにゃです。もう子どもですね。

■挑戦してみたい役は「熱く闘えるような役」

――芸能界デビューのきっかけはなんですか？

スカウトです。スカウトしていただいた時に、僕は就職活動と悩んでいて。どっちの道に進むかってところで本当にたくさん考えて、いろんなことを考えました。結果、覚悟を持って今この俳優業に専念している感じです。

――目指す俳優像を教えてください。

もちろん俳優として、作品の中で存在感を放てるようになりたいっていうのはもちろんなんですけども、やっぱり人として気になるなって思ってもらえるようになりたいなって思っていて。「この人が出てる作品なら見たいな」っていう。魅力ある人間性みたいなところも、しっかりつけていけたらなって思っています。

――今後、挑戦したい役はありますか？

〈10秒特技チャレンジ〉

たくさんあるんですけど、今ランナーとして、体を動かすことを僕自身も得意としていて。それに関してなんか、いろんな面で、いろんな意味で闘いたいです。アクションももちろんなんですけど、職業モノでも、何かに対して熱く闘えるような役も挑戦してみたいなって思っています。

ドラマ『俺たちの箱根駅伝』と『日テレNEWSカルチャー』のコラボ企画・“10秒特技チャレンジ”では、ペン回しを披露してくれました。「落とさない」と意気込んだ池田さんが、最後までペンを落とさずにチャレンジを成功させたのかは動画をご覧ください。