マスターズ

米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズは現地時間10日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で第2日が行われた。2015年の覇者ジョーダン・スピース（米国）の放ったティーショットが観客に当たるアクシデントが発生。しかし、その直後にスピースが見せた紳士的な振る舞いに、米紙が注目している。

米紙「ニューヨーク・ポスト」は「ジョーダン・スピースがマスターズで放った一打がファンを直撃 その後、彼とひと時を過ごした」との見出しで記事を掲載。9番でティーショットを放った瞬間、中継していた米スポーツ専門局「ESPN」の解説者フランク・ノビロ氏が「ああ、ノー」と即座に嘆くほど、打球は大きく左に逸れるトラブルショットとなった。

打球は観客に直撃したものの、そこから跳ね返ってフェアウェーに戻るという思わぬ幸運を呼び込んだ。ノビロ氏も「なんてバウンドだ。パトロンの手に当たったと思う」と驚きを隠せない。スピースは打球を当ててしまったファンのもとへ向かうと、サイン入りグローブをプレゼントした。

記事では、「彼は次回はもう少し大きな声で『ファー！』と叫ぶべきだろう」と冗談交じりに指摘していた。スピースは通算1オーバーの32位で予選を通過した。



（THE ANSWER編集部）