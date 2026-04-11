WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦。神童は再起を懸けた難敵との一戦に9回終了TKO勝ちした。5月に行われるWBC同級タイトルマッチの王者・井上拓真―井岡一翔戦の勝者への挑戦権を手にした。戦績は27歳の那須川が8勝（3KO）1敗、35歳のエストラダが45勝（28KO）5敗。敗れたエストラダは試合後、救急車で病院に搬送された。

初回から両国が沸いた。リーチに勝る那須川は強烈な左ボディーを繰り出し、バランスを崩したエストラダがロープに寄り掛かる場面も。2回にも左ボディー、カウンターを的確に当て、落ち着いた立ち上がりを見せた。3回はエストラダが距離を詰め、緊迫した対峙が続いた。4回、序盤にエストラダの右を2発食らった那須川だが、中盤に左を浴びせて反撃。採点の途中経過は2人がドロー、1人が那須川を支持した。

那須川は5回も接近戦で強打を繰り出すエストラダに負けじと打ち合った。6回には両者の頭同士が衝突するアクシデントが発生。偶然のバッティングで、ボディーを打ち抜いていた那須川はガッツポーズで立っていたが、エストラダは苦悶の表情で倒れこんだ。しばらく時間を取ったのちに試合再開。那須川のキレは変わらず、左で攻め込み続けた。エストラダの額は赤く腫れあがっていた。

7回終盤にはエストラダをぐらつかせるなど、試合は那須川ペース。8回を終えての公開採点では3者ともに那須川を支持した。9回にも上下に散らした多彩な攻撃でダメージを蓄積。10回に入る前にエストラダが試合を諦め、那須川の勝利が決定。ガッツポーズした那須川は思わず涙した。

エストラダは試合後に救急車で病院に搬送された。会見はできず、プロモーターのファンエルナンデス氏が取材に応じた。「素晴らしい試合をした選手にお祝いをしたい」と那須川を祝福。エストラダは2ラウンド前から脇腹を痛めており、ドクターの話を聞いて棄権したという。6回のバッティングについては「確かにネガティブな状況をつくったが、それよりも脇腹の影響が大きい。天心選手のスピードに手を焼いた」とした。

エストラダは元WBA、WBO世界フライ級、元WBA、WBC世界スーパーフライ級王者。2024年6月に世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国）に敗れるも、昨年6月、バンタム級転向初戦で勝利を収めていた。世界のビッグネームの一人で、この試合がプロ50戦目の節目だった。



（THE ANSWER編集部）