がっつりショートは、、（汗）→ これなら大人可愛い♡【40・50代】に推したい「ショートボブ」

春は短い髪で爽やかに過ごしたいけれど、極端に短くするのはイヤ……。大人可愛く見せるなら、ボブ特有の丸みで柔らかな仕上がりを期待できる「ショートボブ」がおすすめ。40・50代が悩みがちな髪のボリュームダウンにもアプローチできそうです。

丸みと明るさでふんわり

クールな印象のショートと違って、ふんわりと丸みがあって女性らしいショートボブ。ボブの要素を入れると、可愛らしいテイストに近づきます。春に人気の明るいベージュと組み合わせれば、軽やかな印象に。

今季らしさは動きで表現

クセやうねりが気になる人は、あえて活かすこともできそうです。こちらは、くせ毛が活かされた上品ブラウンのショートボブ。ナチュラルな立体感がこなれた印象に見せてくれます。毎朝のスタイリングも簡単にできるかも。

切りっぱなしでスタイリッシュに

襟足を生え際ギリギリまでカットした、コンパクトなショートボブ。ローレイヤーが醸す落ち着いた可愛げのなかに、パツッと揃えたライン感のあるかっこよさが魅力です。タートルネックトップスやスカーフ合わせもスッキリ決まりそう。

ハイレイヤーで視線をUP

ハイレイヤーを入れると、視線が高い位置に集まりリフトアップしたように見えそう。襟足を首側へスッキリ寄せても、ゆったりした毛流れのおかげでエレガントな色気はそのまま。顔まわりに長さを残しているので、フェイスラインからも視線を逸らしやすくなります。

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writer：Nae.S