◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回終了ＴＫＯ勝ちした。昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けして以来５か月ぶりの再起戦を勝利で飾り、ＷＢＣ王者への挑戦権を手にした。第９ラウンド終了後、相手陣営が棄権を申し入れての勝利。前戦黒星の崖っぷちから復活を遂げ、涙を流して喜んだ。

▽那須川天心のリング上のインタビュー

―思いの丈を。

「泣いてないよ。泣いてない。本当に。皆様、本当にありがとうございました。いや、勝つってね、こんなうれしいですね。いや本当にエストラダ選手がいたからこそ、ここまでまた強くなれたので、もう一度皆さんエストラダ選手に大きな拍手をお願いします。試合前はですね、本当に初めてちょっと怖くて、自分が信じられない時が結構あって（声を詰まらせる）、本当に大変だったですけど、みんなに支えられてまた復活できました。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございましたっていう言葉しか出てこないです。本当にここまでしっかりと、勝つことができて良かったです。ありがとうございました。

―再起戦の相手は２階級で世界を制したエストラダ選手だった。

「どの局面でもね。（観客の声に）あの、今、俺しゃべってるから。質の悪い客だと思われますから、気を付けてください。どの局面でも勝とうと思ってですね、この試合期間、自分で打ち合いに行く練習したりとか、苦手なことをたくさん取り組んできました。僕、一生懸命やったら、本気でやったら半年足らずでこんだけ人間って変われるっていう姿をですね、皆さんに見せたかったんですけど、まあ完璧に見せることができてはないと思いますけど、片りんは見せられたかなと思います。これでですね、リベンジの切符をつかんだので。必ずリベンジして、みんなに応援して良かったなと思える選手に絶対になりますので。皆さんこれからも応援よろしくお願いします」

―次の試合どんな姿を見せてもらえるのか。ファンに向けて一言。

「勝つためにこういう試合もそうなんですけど、試合だけではなくですね、日々の生き方だったりとか、やっぱみんなそれぞれ見えないところで頑張ってると思うし、僕もめちゃくちゃね、応援してもらってるけど、やっぱ人前に出ていろんなことを言われたりとかあります。でもやっぱ自分は覚悟を持ってやってますから。本当にね、頑張ってる人には、分かってもらえる人には分かってもらえると思うので。日々をですね、皆さん一生懸命生きて、これからも一緒に強くなっていきましょう。これからもね。本当俺、ボクシングに来てね、本当に良かったと思ってます。自分が足りないことがたくさん毎日が気づきでありますし、本当に人としても強くなれてますので、これからも皆さん強くなっていきましょう。僕は絶対裏切らないんで、今後ともお願いします。ありがとうございました！」