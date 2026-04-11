北海道旭川市のご当地Vtuberとして活動している「旭川ユカラ」が、8日にX（旧Twitter）で「アイヌ文化や言葉を扱った商品やキャラクターはアイヌの皆さんに許可を取ることになっています」とポストしたことについて、北海道函館市出身の神奈川県寒川町議会議員が苦言を呈し、話題になっている。

旭川ユカラはXで「アイヌ文化や言葉を扱った商品やキャラクターは本来、アイヌの皆さんに許可を取ることになっています」とポスト。許可のない商品が多く出されているものの、「私が発行する本に関しても、監修をいただいた上で、上川アイヌさんにアイヌ文化の使用料をお支払しています」と明かした。

だが、実際には「これだけお世話になってるんだから」と受け取りを固辞され、支払いはしていないとのこと。許可のない商品やキャラクターについて、「アイヌの皆さんは『黙認してくれている』という感じなので『本来は許可が必要』と言う事が、より広く伝わればうれしいです」とつづっていた。

しかし、これに対し寒川町議の小泉秀輔氏は引用で「道産子で左翼でアイヌ民族の現状には同情的な立場」と自身のスタンスを明かした上で「これは無視出来ない」と苦言。許可取りについて「一体誰からそんな事を教えられたのですか？」と疑問を呈した。

また、小泉氏は「同じ理屈で『日本文化や言葉を扱った商品やキャラクターは本来、日本の皆さんに許可を取ることになっています』なんてなったら、それはまともだと思うのですか？」と指摘し、「こんなことを言い出したら民族学も民俗学も全く出来なくなってしまう」（原文ママ）と懸念していた。

小泉氏の反論にネット上からも、「そのルールいつできた？ってなるわな」「まさかアイヌ人ひとりひとりに許可もらっていくわけ？」「日本文化を扱うなら日本に許可を……とはならんし」「アイヌの利用料の話マジで聞いたことない」「文化を私物化する行為」という賛同の声が集まり、ユカラはその後、ポストを削除した。

なお、アイヌをめぐっては6日に日本保守党の百田尚樹代表が会見でアイヌを先住民族としてはじめて明記した2019年施行の「アイヌ施策推進法」に疑問を呈し、アイヌをロシアの先住民族と主張したロシアのプーチン大統領が「北海道にいるアイヌを同胞を救う目的で戦争をしかける可能性もある」と指摘した。

これに対し、木原稔官房長官は「個々の政党代表の発言であり、政府の立場でコメントを差し控える」と述べている。