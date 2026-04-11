◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）

ヤクルトとの僅差のゲームを落とした巨人。阿部慎之助監督が試合後にインタビューに応じました。

先発マウンドにあがったマタ投手は初回に2失点。しかし以降は粘投を続け、5回2失点でマウンドを降りました。登板内容について阿部監督は「初回はさすがに力んでたね」とコメント。続けて「課題は明確にたくさん出たので、次修正して、次も頑張ってほしい」とエールを送りました。

ビハインド展開として幕を開けた試合でしたが、3回にはスタメンマスクをかぶった山瀬慎之助選手がプロ初HR。これで1点差に迫りました。阿部監督はこの一発について「本人がいい準備をしてきたから出たんじゃないですかね」と称賛。「今日それで勝ってたらもっとカッコ良かったんだけどね」と笑みを浮かべながら「これからまだまだ先は長いんで。チャンスは必ずくると思うんで、良いところで打ってくれたら嬉しいなと思います」と期待を寄せました。

さらに7回裏には、坂本勇人選手が今季第1号となる待望のソロHR。7回表にはサンタナ選手のソロHRで2点差とリードを広げられていましたが、これで再び1点差に迫りました。この一発には阿部監督も「久しぶりにあんな生きた打球見た」と喜びの声。バックスクリーンに飛び込む打球に「まだまだあそこにも入るんでね、まぁ大丈夫でしょう」とうなずきました。

春季キャンプでは好調を見せ、期待の声も多くあがっていた坂本選手。それでも開幕後は安打にも恵まれず打率.048と苦しんでいました。これが打破のキッカケとなるか、期待の一発を放ちました。