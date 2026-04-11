◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）が那須川天心（27＝帝拳）に、9回終了後棄権を申し入れてTKO負け。“レジェンド”はWBCバンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）への挑戦権を逃した。試合後は頭部強打した影響で救急搬送された。

「7回から脇腹の痛みを訴えていた。医師の進言受け入れて試合をやめることにした」

試合後にエストラダのプロモーターであるフアン・エルナンデス氏が棄権の理由を明かした。

軽量級のレジェンドが初参戦の日本のリングで散った。序盤からなかなか流れを掴めなかったエストラダ。4回終了後の公開採点では2者が38−38、1者が37−39でリードを許した。

6回途中には偶然のバッティングで倒れるアクシデントも起こった。8回終了後の公開採点では75−77、74―78、73―79でもリードを広げられた。9回終了後にはコーナーから立ち上がれず棄権を申し入れてTKO負けを喫した。

試合後にはコーナーで涙を流した。リングを降りると、左脇腹付近を押さえながら花道を退場した。

棄権した理由として「もともと痛み、不具合があったわけではなく止められる2ラウンド前に天心選手のパンチで骨折のような痛みだったようだ。呼吸するたびに痛みが出ていた。やめようと思ったのはエストの決断。トレーナーがコミッションドクターに聞いて、チームとして決めた」と明かした。

さらに「体調整えてから家族とバケーション楽しんでほしいので病院へ行くことにした」と説明した。

進退については「十分休息与えた上でゆっくり決めたい」と明言を避けた。