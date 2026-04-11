航空戦力のアキレス腱？「安全な空」が必須な輸送機の弱点

空軍という組織を論じる際、多くの人がまず想起するのは戦闘機でしょう。しかし、航空戦力の持続性と作戦自由度を実質的に担保しているのは、むしろ支援機に分類される輸送機にほかなりません。輸送機とは「戦力を移動させる力」、すなわち戦争そのものを成立させる基盤であり、その不在は作戦体系の崩壊を意味します。

【画像】ボーイング子会社が公開した「ステルス輸送機」です

地上・海上輸送と異なり、航空輸送は地形的制約からほぼ完全に解放されています。山岳、砂漠、海洋といった障壁を一挙に超越し、極めて短時間で人員・物資を遠隔地へ投射できる能力は、軍事的機動力の核心そのものです。大規模な戦力展開から前線補給、さらには傷病者の後送に至るまで、輸送機は兵站の中枢として機能し、戦力投射の持続性を陰で支え続けるのです。

しかし、この不可欠な存在には構造的な脆弱性が内在しています。輸送機の設計思想は本質的に民間航空機に近似しており、大型でレーダー反射断面積も大きく、速度や機動性の面でも制約を受けるため、現代の統合防空システムに対しては極めて脆弱な目標となってしまいます。

その結果、輸送機の運用は航空優勢が確保された空域に事実上限定されると言ってよいでしょう。言い換えれば、輸送機とは「安全な空」を前提として初めて成立する兵器体系であり、その前提が崩れた瞬間、作戦遂行能力は著しく制限されることとなります。

こうした制約を打破し得る概念として浮上してきたのが「ステルス輸送機」です。レーダーおよび赤外線に対する被探知可能性を低減し、敵防空網を突破して作戦空域へ進入できる能力を備えた輸送機、一見すると矛盾に満ちた発想に思えますが、その戦略的意義は明確です。通常作戦ではなく特殊作戦での運用を視野に入れたものであるからです。

輸送機とステルスは水と油？ 実戦投入されていた“極秘ヘリ”

特殊作戦部隊は、その任務の特性上、敵地奥深くへの隠密浸透と迅速な離脱を要求されます。一般部隊の機動とは異なり、少数精鋭による高価値目標への直接行動が中心となるため、投入手段におけるステルス性と生存性は決定的な意味を持ちます。



アメリカ空軍最大の輸送機C-5「ギャラクシー」（画像：アメリカ空軍）。



仮に輸送機が実効的なステルス性能を獲得できるとすれば、従来では考えられなかった距離と速度で、敵に予測されない地点へ戦力を投射することが可能となると考えられます。

もっとも、この構想には重大なトレードオフが伴います。ステルス性を確保するための外形設計や電波吸収材の適用は、機内容積や積載効率を犠牲にし、結果として輸送能力の低下とコストの増大を招く可能性があります。これは大量輸送を前提とする従来型輸送機とは根本的に異なる設計哲学を要求するものであり、汎用性の低下は避け難いでしょう。そのため、現時点においてステルス輸送機は実用化されていません。

現在、特殊作戦を専門とするアメリカ空軍特殊作戦コマンド（AFSOC）は、MC-130J「コマンドーII」やCV-22B「オスプレイ」といった既存機に対し、夜間低空侵入能力や高度な自己防御システムを付与することで生存性の向上を図っています。しかし、これらはあくまで被発見後の生残性を高める措置に過ぎず、防空網に対する本質的な脆弱性を解消するものではありません。

実は、ステルス輸送という概念の例外的かつ象徴的な事例として、2011年のウサマ・ビン・ラディン殺害作戦に投入されたステルス改修型のUH-60「ブラックホーク」の存在が挙げられます。本機は作戦中の不時着によって機体が現地に残置されたことで、その存在が露見しました。この一件は、ステルス輸送という概念が理論だけではなく、すでに限定的ながら実戦に投入されている現実を示唆しています。

もし将来的に本格的な固定翼のステルス輸送機が実現すれば、特殊作戦が大きく変革する契機となるでしょう。あらゆる空域が潜在的戦場となる現代において、「見えない輸送能力」は新たな戦力投射の中核となり得るのです。