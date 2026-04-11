「元気そうで良かった」Perfumeあ〜ちゃん、最新ショットに反響！ 「更新うれしい」「疲れ吹き飛んだ」
Perfumeのあ〜ちゃんは4月10日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】Perfumeあ〜ちゃん、最新ショットに反響！
この投稿にファンからは、「とてもかわいくて愛らしいワンちゃんたち」「久しぶりあ〜ちゃん 更新うれしいです！」「元気そうで良かった」「ぽぽべべお人形みたい」「リア充されてますね しっかり充電してくださいな」「仕事の疲れ吹き飛んだ ありがとう」「お顔見れてうれしいです」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】Perfumeあ〜ちゃん、最新ショットに反響！
「リア充されてますね」あ〜ちゃんは「部屋中一生断捨離してたら春になりました笑」とつづり、10枚の写真を投稿。1、4枚目では愛犬との自撮りショットを公開しました。桜の木の前で春らしい装いをしており、変わらない美しい姿が印象的です。
この投稿にファンからは、「とてもかわいくて愛らしいワンちゃんたち」「久しぶりあ〜ちゃん 更新うれしいです！」「元気そうで良かった」「ぽぽべべお人形みたい」「リア充されてますね しっかり充電してくださいな」「仕事の疲れ吹き飛んだ ありがとう」「お顔見れてうれしいです」との声が寄せられました。
「ずっと憧れのお姉さん」あ〜ちゃんは2月15日の投稿で、「2026.2.15 My birthday たっくさーんのメッセージありがとう」とつづり、誕生日ショットを公開。コメントでは、「あーちゃんお誕生日おめでとう」「私にとってずっと憧れのお姉さんです」「すてきな笑顔ですね」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)