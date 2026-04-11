「今日も頑張ろう」川栄李奈、離婚発表後初のプライベートショット投稿「たくさん歩いて 健康です」
俳優の川栄李奈さんは4月11日、自身のInstagramを更新。マネージャーと出かけた時のプライベートショットを投稿しました。
【写真】川栄李奈、プライベートショット投稿
この投稿には、記事執筆時点の11日現在で2万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】川栄李奈、プライベートショット投稿
「今日も頑張ろう」川栄さんは「マネージャーさんとお出かけした日 美味しいもの食べて たくさん歩いて 健康です 今日も頑張ろう」とつづり、4枚の写真を投稿。ブラウンのレザーロングジャケットにミニ丈ボトムス、ベージュのロングブーツ姿で眼鏡をかけた川栄さんが、ドリンク片手にショッピングを楽しむ様子を披露しています。
俳優・廣瀬智紀さんとの離婚を報告10日に自身のInstagramのストーリーズで俳優・廣瀬智紀さんとの離婚を報告した川栄さん。2人の結婚は2019年5月に電撃発表され、話題を呼びました。今回の投稿では、川栄さんの離婚発表後初の近影が注目を集めました。
(文:福島 ゆき)