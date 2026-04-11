タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が１１日に放送され、お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気と澤部佑が出演した。

庄司＆藤本家と同じく３人の子どもがいる澤部。小学５年の長女、小学３年の次女、小学１年の長男とにぎやかな生活を送っているが「上の２人がすごくケンカする」と悩みを打ち明けた。

「大みそかに、紅白見ながらソファで寝っ転がってたら、『なんだよ！』『お前がさあ！』って足で蹴り出して」と姉妹のケンカの様子を回顧。「ソファのクッションを（２人の）間に入れて、『やめろ！』って雷落としたんですけど。ケンカ止める時はどうするんですか？」と質問した。

これに庄司は「たとえばリビングでケンカになってたら、リビングから出なさいって言って、２人で話し合ってきなさいって」、藤本も「話し合ってどうなったか報告に来いって」と返答。

「なんとなく答えをまとめてくるから」（庄司）、「２人が納得しなかったら、もう一回行ってこいみたいな」（藤本）と、庄司＆藤本家での対応を明かしていた。