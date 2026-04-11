◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

巨人はヤクルトとの接戦に惜しくも敗れて今季初の３連勝とはならなかった。

今季２度目のスタメンマスクの山瀬慎之助捕手が３回、山瀬から７年目で待望のプロ初本塁打。坂本勇人内野手は７回２死からセンター左に今季１号ソロを放ち、平山功太内野手にもプロ初安打が出た。

来日初登板初先発のマタは５回２失点と粘投した。

試合後の阿部監督の一問一答は以下の通り。

―いいところが多い試合だった

「そうですね、負けてしまったんですけどね」

―山瀬がプロ初ホームラン

「本人がいい準備してきたから出たんじゃないですかね」

―２軍時代から見てきて成長した点

「いやあ、今日それで勝っていたらもっと格好良かったんですけどね。これからまだまだ先は長いので。チャンスは必ず来ると思うので。いいところで打ってくれたらうれしいなと思います」

―マタは２回以降は修正した

「初回はさすがに力んでいたなっていうね。課題が明確にたくさん出たので、修正して次も頑張ってほしいなと思います」

―坂本に待望の一発

「そうね、久しぶりにあんな生きた打球見たので。まだまだあそこにも入るのでね。まあ大丈夫でしょう」