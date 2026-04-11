＜義姉の義父のお葬式＞親戚だけどほぼ他人…話したこともないけれど、葬儀に参列すべき？
冠婚葬祭に関することは、その家や人との付き合いが絡んでくるために、参列するかどうか悩むこともあるでしょう。また親戚付き合いも、どこまでの人と付き合えばいいの？ 判断が難しいものかもしれませんね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『旦那の姉の旦那の父親が亡くなった。会ったことはあるけれど、話したことはない。同じ市内住みだけれど、葬儀は旦那だけ参列すればいいよね？ 義姉が「もちろん夫婦で参加するよね？」みたいな圧をかけてきた』
義姉の要望があるなら夫婦で参列したら？
『義姉さんがきてほしいようなことを言っているなら、行った方がいいのでは？』
『同じ市内で、小さい子どもがいないなら、夫婦で行ったほうがいいかもね。葬式は他の冠婚葬祭、法事とは別格。迷うなら行った方がいい。行かないで後悔はあっても、行って後悔はしないもの』
義姉からは、「葬儀に参列してほしい」（圧をかけられている）と言われています。義姉としても、自分のきょうだいが夫婦そろってきてくれた方が、立場上都合がよいのかもしれませんね。ただ、そのような義姉の考え以前に、「葬儀に参列して後悔することはない」との意見がありました。参列しないと、後になって悔やむことがあるかもしれません。特別な事情がない限りは参列した方がよいのではないでしょうか。
旦那に任せる！葬儀には参列しない
『他人の葬式に行く暇なんてない。そんな暇があれば家でゆっくり休むわ。旦那に任せて終了』
『私は仕事を休んでまで行く必要はないと思うし、投稿者さんの上司も「旦那の姉の旦那の親が亡くなって休みたい」と言われたら驚かれそうだけれど』
義姉の旦那さんのお父さんとなれば、投稿者さんからすれば遠い親戚になります。血のつながりもありませんし、これまで話したこともない相手ですから、「葬儀に参列する必要はない」との意見もあります。もし葬儀のために仕事を休むとなっても、職場で説明すると、「わざわざ休む必要があるの？」と驚かれるかもしれません。親戚とはいえ、どこまで付き合うべきなのか、冠婚葬祭に関わるべきかの判断は難しいところでしょう。この場合は、旦那さんだけが葬儀に参列するのも一案ではないでしょうか。
義両親の考えを聞こう
『同じ市内なら顔を出した方が間違いないとは思うけれど、義両親に相談してみたら？』
今回の葬儀は旦那さん側の親戚になりますから、義両親にも相談してみてはいかがでしょうか。義両親は葬儀に参列するでしょうが、投稿者さんまで参列すべきなのか、義両親なりの考えを聞けば、納得できる部分もあるかもしれません。また義両親と義姉の旦那さんの両親とのお付き合いなどもあるでしょうから、義両親の意見を聞くことで、親戚付き合いのバランスが分かるかもしれませんね。
亡くなった人との関係性より残された人たちのために
『葬儀は亡くなった人との関係性というより、そのすぐ周りで生きている遺族との今後の関係性に大きく影響する。義姉の場合は、特に行っておいたほうがよさそう。一生ネチネチと恨み言を言われそう』
『あなたの旦那のために出る。あなたの旦那の顔を立てるために葬儀に行く。義実家の付き合いは全部これだよ。葬儀の数時間を旦那のために使う。これをしないだけで、一生義姉に嫌みを言われる方が嫌だな』
今回義姉が葬儀に夫婦で参列してほしいと思っているのは、義姉自身の立場の問題もあるのでしょう。自分のきょうだいだけが夫婦そろって参列しないとなれば、義姉の立場も悪くなるかもしれません。そうすると、今回参列しなかったことを義姉からチクチク言われてしまう恐れもあります。また旦那さんも、他の親戚から悪く言われるかもしれません。そうならないためにも、旦那さんの顔を立てて葬儀には参列した方がよいのではないでしょうか。
『親戚付き合いは、自分の意向通りにできないことはよくあるよ。面倒くさくても義理でやらないといけないことがあるのは、大人ならわかるよね？』
葬儀のような親戚付き合いが色濃く出るような場では、自分だけの考えでは通用しないこともありますね。それぞれの立場や義理があり、自分のためではなく、家族のために行動することもありますね。今回の葬儀は投稿者さんからすれば遠い親戚になるでしょうが、後から義姉に何か言われたり、旦那さんや義両親が悪く言われたりしないように、葬儀には参列した方が無難かもしれませんね。