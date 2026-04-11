◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）が那須川天心（27＝帝拳）に、9回終了後棄権を申し入れてTKO負け。“レジェンド”はWBCバンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）への挑戦権を逃した。試合後には救急車で病院に直行した。

軽量級のレジェンドが初参戦の日本のリングで散った。初回は天心の強烈なボディーに吹き飛び場面もありながら冷静に対処した。2回になると被弾する回数も増えると、3回から積極的な戦い方にシフトチェンジ。4回には相手の打ち終わりを捕らえる場面もあった。4回終了後の公開採点では2者が38−38、1者が37−39でリードを許した。

6回途中には偶然のバッティングで倒れるアクシデントも起こった。8回終了後の公開採点では75−77、74―78、73―79でもリードを広げられた。9回終了後にはコーナーから立ち上がれず棄権を申し入れてTKO負けを喫した。

試合後にはコーナーで涙を流した。リングを降りると、左脇腹付近を押さえながら花道を退場。頭部強打した影響でそのまま救急搬送された。

試合後にはエストラダのプロモーターであるフアン・エルナンデス氏が会見対応。棄権した理由については「止められる2ラウンド前に天心選手のパンチで骨折のような痛みだったようだ。呼吸するたびに痛みが出ていた。やめようと思ったのはエストの決断。トレーナーがコミッションドクターに聞いて、チームとして決めた。体調整えてから家族とバケーション楽しんでほしいので病院へ行くことにした」と説明した。