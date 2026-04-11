FLOW、100年に一度の26（フロウ）イヤー、そしてFLOW結成26周年を記念した全国ツアー「FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26”26曲ライブ」初日東京公演が開幕！

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2026年は26（フロウ＝FLOW）の年！ 100年に1度のFLOWイヤーを記念したツアー 「FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ」が、開催。12枚のオリジナルアルバムに1枚のカップリング集という計13枚のアルバムから2曲ずつを選曲した“ALL TIME 26”な 26曲を轟かせ、結成26年のFLOWの歴史という熱をオーディエンスに刻み付けた。

2003年リリースの『SPLASH!!!〜遥かなる自主制作BEST〜』から最新アルバム『Voy☆☆☆』までの12枚のアルバムと『カップリングベスト』というFLOWの26年の歴史に燦然と輝く作品群、それぞれのアルバムから2曲ずつが選ばれてセットリストに組み込まれた全26曲でのライブ。5作目のアルバムに『＃5』、10枚目では『＃10』など数字にこだわりを見せてきたFLOWが、2026年に26年目を迎え、26曲でのライブができるということは、偶然ではあるけれど、必然だったのだろうと感じさせるライブとなった。その記念すべき瞬間を、10か月ぶりにバンドに復帰したベースのGOT’Sを含め、5人全員でステージに立てたこともやはり運命的でもあった。長らく見られなかった5人のFLOWが目の前にいるとあって、オーディエンスはライブのはじまりから大歓声で迎えた。

どの曲が選ばれるか。ファンが予想してあげていたSNSもチェックしていたというKEIGOも、それを聞いたKOHSHIもステージで「当てられるわけがない」と声を合わせたほどの意外性に満ちたセットリスト。イントロが轟くたびにフロアを驚きと歓喜の歓声が包む。そして26年という時間をかけてFLOWとファンが共に育ててきたライブなだけに、どの曲が鳴り出そうとも「オイ！オイ！」と声があがり、KEIGOとKOHSHIの歌に会場から沸いた歌声が重なり、大きな歌声となっていった。

今回のツアーに至るまでに２度のワールドツアーを回ってきた彼らは、ついに日本のロックバンドとして初めて世界五大陸を制覇も成し遂げたが、世界中を沸かせてきたそのライブを育んできたものこそが、日本でのライブである、とKEIGOは何度も言葉にした。そんなオーディエンスと26年の歴史をライブで振り返ることができるのも、彼らがロックを、音楽を続けてきたからこそだと改めて刻み込む一日。それを100年に一度のFLOWの年に確かめ合える奇跡を、海外ではなく日本で味わえることを、かみしめるように歌うボーカルの2人、そして共に音を響かせることを楽しむようなIWASAKI、GOT’S、TAKEが印象的だった。

26曲、実に２時間を超えるステージを熱量高いままに敢行するFLOWと、彼らのテンションに挑むように熱気を放ち、歓声を、そして歌声をあげ続けたオーディエンスが作り上げるライブは今後も“最高”を更新し続けるはず。結成から今日まで彼らを支えてきたライブで、26年の集大成だけでなく、ここから先の“未来”も感じさせたFLOWが届けたのは配信やアーカイブでは体感できない生の熱。恵比寿の地にそれを刻むと、彼らは次なるライブの地へ。日本中を驚きと衝動に包むFLOWは大阪公演までのツアーを駆け抜けるのだった。

Text by えびさわなち

Photo by “SUGI” Yuya Sugiura

『FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ』

4月10日(金) 18:15/19:00[会場]東京：恵比寿LIQUIDROOM

4月22日(水) 18:30/19:00[会場] 宮城：仙台darwin

5月6日(水・祝) 16:30/17:00[会場] 福岡：DRUM Be-1

5月8日(金) 18:15/19:00[会場]愛知：ElectricLadyLand

5月12日(火) 18:15/19:00[会場]大阪：心斎橋BIGCAT

詳細

https://www.flow-official.jp/news/detail.php?id=2689&bu=.%2F

●イベント情報

FLOW THE FESTIVAL 2026

2026年6月6日(土)、7日(日)

会場：ぴあアリーナMM

開場/開演 10:00/12:00

特設サイト

https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/

＜6月6日(土)出演アーティスト＞

〈メインステージ〉

FLOW／打首獄門同好会／GRANRODEO／Survive Said The Prophet／RAISE A SUILEN and more…

【Welcome Act】

SunSet Swish

〈サイドステージ〉

【DJコーナー】

DJ KOO 45TH ANNIVERSARY

【PERFORMANCE】

Project LEAP!

＜6月7日(日)出演アーティスト＞

〈メインステージ〉

FLOW／angela／ORANGE RANGE／9mm Parabellum Bullet／CHiCO with HoneyWorks／フレデリック

【Welcome Act】

REAL AKIBA BOYZ & REAL AKIBA BAND feat. スピラ・スピカ

【FLOWステージ スペシャルコラボアーティスト】

宝野アリカ（ALI PROJECT）

〈サイドステージ〉

【DJコーナー】

DJ Meguchee

【PERFORMANCE】

アナタシア

※チケットお申し込みの際には、チケットぴあの会員登録(無料)が必要となります。

※オフィシャル3次先行はどなたでもお申し込みいただけます。

※FLOW OFFICIAL MEMBER「26ers」の方は、別途26ersチケット3次先行をご利用ください。

チケット

2日通し券

VIP指定席 2日券 41,260円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ2点付き）

アリーナ指定席 2日券 24,000円

スタンド指定席 2日券 19,000円

車椅子席2日券 19,000円

1日券

VIP指定席 1日券 26,550円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ1点付き）

アリーナ指定席 1日券 13,000円

スタンド指定席 1日券 10,900円

車椅子席1日券 10,900円

「FLOW THE FESTIVAL 2026」特設サイト

https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/

●配信情報

パチンコ機「eフィーバーBASTARD！！ −暗黒の破壊神−」主題歌

「LIVING DEAD」

作詞：KOHSHI ASAKAWA

作曲：TAKESHI ASAKAWA

編曲：FLOW

配信リンク

https://flow.lnk.to/LIVING_DEAD

アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース WAVECHOES(ウェイブエコーズ)」主題歌

「5TELLA」

作詞：KOHSHI ASAKAWA

作曲：TAKESHI ASAKAWA

編曲：FLOW

配信リンク

https://Flow.lnk.to/5TELLA

配信限定アルバム

「FLOW 26TH ANNIVERSARY BEST 26 SONGS」

配信リンク

https://Flow.lnk.to/best26songs

関連リンク

FLOWオフィシャルサイト

https://www.flow-official.jp/