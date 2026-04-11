大久保琉唯＆鈴々木響「オオカミ」共演から続く絆「K-1」試合・観戦直後の2人に直撃【インタビュー】
【モデルプレス＝2026/04/11】ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」（2022年）での共演をきっかけに、放送終了後も変わらぬ熱い友情を築いているK-1ファイターの大久保琉唯（おおくぼ・るい／21）と、モデルの鈴々木響（すずき・ひびき／23）。今回モデルプレスでは、4月11日に国立代々木競技場 第二体育館で開催された「K-1 GENKI 2026」にて、階級を上げて激闘を繰り広げた直後の大久保と、客席から熱い視線を送っていた鈴々木にインタビューを実施。唯一無二の絆で結ばれた2人が、試合の感想やプライベートでの交流などを語ってくれた。
【写真】「オオカミ」出演・K-1ファイターの肉体美
― まずは試合、お疲れ様でした！勝利者インタビューでは「反省が残る」とお話しされていましたが、改めて今大会の感想を教えてください。
大久保：最近はそこまで苦しい試合がなかったんですけど、今回の試合は少し苦しかったです。相手もタフでしたし、こちらが打っても下がらず、表情にも出さないので、本当に強い選手だなと感じました。
鈴々木：確かに、大変そうだったよね。
大久保：全然下がってくれなくて。「早く下がってくれよ！」と思っていました（笑）。
― 「苦しかった」というのはスーパー・バンタム級からフェザー級へと階級が上がった影響もありますか？
大久保：対戦相手（新美貴士選手）がKrush 元フェザー級王者ということもあります。その選手を相手に勝ち切れたことは良かったですが、やはり課題の残る試合だったと思います。
― 鈴々木さんは観戦されていかがでしたか？
鈴々木：楽しかったですね。相変わらず、見応えのある楽しい試合でした。
― 今回の試合以外も、よく観戦に来られているそうですね。
大久保：何回も来てくれているよね。
鈴々木：（「オオカミ」メンバーの中で観戦に来るのは）俺だけになっちゃったよね（笑）。
大久保：優しいですよね。面と向かうと恥ずかしい（笑）。
― 友人が試合を見に来てくれるのは、緊張しますか？
大久保：力になります。良い緊張感を持てますし、嬉しいです。
鈴々木：僕はそんなに頻繁に連絡を取るタイプではないので、試合前も「行くよ」とは言わないんです。終わったらスッと帰ります（笑）。ただ、この前「超十代」で一緒だった時に琉唯がめちゃくちゃ食べていたので、「また計量オーバーしちゃうんじゃないかな」と心配していたんですけど、クリアしていました（笑）。
大久保：（笑）。
― 「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」の放送から4年が経ちます。長い付き合いになりますね。
大久保：唯一の付き合いだよね。
鈴々木：20歳になったタイミングで一緒にお酒を飲みましたね（笑）。
― お二人は普段どういったやり取りをされているんですか？
大久保：試合がなければ遊ぶ時もあります。先日も「超十代」というイベントがあったので、そういう現場で会ったりもします。
鈴々木：「あ、今日いるんだ」って、当日の朝くらいに気づくこともあります（笑）。この前は楽屋の席が隣でした。
― お仕事で会う機会もあるとのことですが、本業のフィールドは異なりますよね。お互いにお仕事の話はされるんですか？
大久保：僕からは「次の試合はいつ頃」といった報告するんですけど、そこまで深くは話しません。基本的には日常会話という感じです。
― 同年代の友達、という感覚なんですね。
鈴々木：そうですね。同じ業界の友達。会ったら普通に話すという感じです。
― 鈴々木さんから見て、大久保選手はどんな方ですか？
鈴々木：弟みたいな存在でありつつ、友達でもあります。4年前は17歳の高校3年生だったでしょ？
大久保：高3だったね。
鈴々木：お互いに大人になりました！
― 最後に、大久保選手から次の試合に向けての意気込みをお願いします！
大久保：今回は自分の中でも課題の残った試合だったんですけど、自分の成長に繋がる経験だったので、そこをプラスに捉えて、次に向けて頑張りたいです。
― 鈴々木さんは、大久保選手に今後期待することはありますか？
鈴々木：チャンピオンになってもらわないと困ります！チャンピオンになってください！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
生年月日：2004年9月12日
身長：177cm
出身地：栃木県
生年月日：2003年1月6日
身長：186cm
出身地：静岡県
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◆大久保琉唯“友人”鈴々木響の観戦は「力になります」
― まずは試合、お疲れ様でした！勝利者インタビューでは「反省が残る」とお話しされていましたが、改めて今大会の感想を教えてください。
大久保：最近はそこまで苦しい試合がなかったんですけど、今回の試合は少し苦しかったです。相手もタフでしたし、こちらが打っても下がらず、表情にも出さないので、本当に強い選手だなと感じました。
鈴々木：確かに、大変そうだったよね。
大久保：全然下がってくれなくて。「早く下がってくれよ！」と思っていました（笑）。
― 「苦しかった」というのはスーパー・バンタム級からフェザー級へと階級が上がった影響もありますか？
大久保：対戦相手（新美貴士選手）がKrush 元フェザー級王者ということもあります。その選手を相手に勝ち切れたことは良かったですが、やはり課題の残る試合だったと思います。
― 鈴々木さんは観戦されていかがでしたか？
鈴々木：楽しかったですね。相変わらず、見応えのある楽しい試合でした。
― 今回の試合以外も、よく観戦に来られているそうですね。
大久保：何回も来てくれているよね。
鈴々木：（「オオカミ」メンバーの中で観戦に来るのは）俺だけになっちゃったよね（笑）。
大久保：優しいですよね。面と向かうと恥ずかしい（笑）。
― 友人が試合を見に来てくれるのは、緊張しますか？
大久保：力になります。良い緊張感を持てますし、嬉しいです。
鈴々木：僕はそんなに頻繁に連絡を取るタイプではないので、試合前も「行くよ」とは言わないんです。終わったらスッと帰ります（笑）。ただ、この前「超十代」で一緒だった時に琉唯がめちゃくちゃ食べていたので、「また計量オーバーしちゃうんじゃないかな」と心配していたんですけど、クリアしていました（笑）。
大久保：（笑）。
◆大久保琉唯＆鈴々木響「オオカミ」から4年、20歳を超えた2人の距離感
― 「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」の放送から4年が経ちます。長い付き合いになりますね。
大久保：唯一の付き合いだよね。
鈴々木：20歳になったタイミングで一緒にお酒を飲みましたね（笑）。
― お二人は普段どういったやり取りをされているんですか？
大久保：試合がなければ遊ぶ時もあります。先日も「超十代」というイベントがあったので、そういう現場で会ったりもします。
鈴々木：「あ、今日いるんだ」って、当日の朝くらいに気づくこともあります（笑）。この前は楽屋の席が隣でした。
― お仕事で会う機会もあるとのことですが、本業のフィールドは異なりますよね。お互いにお仕事の話はされるんですか？
大久保：僕からは「次の試合はいつ頃」といった報告するんですけど、そこまで深くは話しません。基本的には日常会話という感じです。
― 同年代の友達、という感覚なんですね。
鈴々木：そうですね。同じ業界の友達。会ったら普通に話すという感じです。
― 鈴々木さんから見て、大久保選手はどんな方ですか？
鈴々木：弟みたいな存在でありつつ、友達でもあります。4年前は17歳の高校3年生だったでしょ？
大久保：高3だったね。
鈴々木：お互いに大人になりました！
◆大久保琉唯、さらなる高みへ 鈴々木響もエール
― 最後に、大久保選手から次の試合に向けての意気込みをお願いします！
大久保：今回は自分の中でも課題の残った試合だったんですけど、自分の成長に繋がる経験だったので、そこをプラスに捉えて、次に向けて頑張りたいです。
― 鈴々木さんは、大久保選手に今後期待することはありますか？
鈴々木：チャンピオンになってもらわないと困ります！チャンピオンになってください！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆大久保琉唯（おおくぼ・るい）プロフィール
生年月日：2004年9月12日
身長：177cm
出身地：栃木県
◆鈴々木響（すずき・ひびき）プロフィール
生年月日：2003年1月6日
身長：186cm
出身地：静岡県
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