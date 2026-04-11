STARGLOW・TAIKIが語るBE:FIRSTへの思い…先にデビューした戦友に「5年でものすごいところまでいったな！」
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月2日（木）の放送は、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）のADAMさん、TAIKIさんが登場！ 本記事では、STARGLOWが所属するBMSGの先輩たちとの交流などについて伺った模様をお届けします。
◆BE:FIRSTの背中を追って
れなち：オーディション「THE LAST PIECE」の最中も、MAZZEL（マーゼル）の皆さんだったりも結構見に来ていたじゃないですか。STARGLOWになってから、BMSGの先輩たちとの交流はありましたか？
TAIKI：オーディションが始まる前からBE:FIRSTのメンバーたちと結構話すことが多かったんですけど、デビューしてからは、デビューした一員っていうことで、「最近これが大変だよね」とか、そういう話題が増えたなと思います。
れなち：へえー！ ADAMさんが一番交流のある先輩で言うと、どなたになりますか？
ADAM：BE:FIRSTのSHUNTOくんですね。いつも連絡してくれますし、何回もご飯に連れて行ってもらっています。
れなち：優しい！ 何を話すのですか？
ADAM：音楽の話からプライベートの話までいろいろなんですけど、やっぱり、音楽の先輩としてSHUNTOくんから学ぶことがすごくあります。
れなち：それこそ、TAIKIさんは最初のオーディション（※）でも一緒に頑張りながら、戦っていた人たちですものね。
※TAIKIはオーディション「THE FIRST」の後、STARGLOW のメンバーになるまでの約4年間はBMSGの練習生（BMSG TRAINEE）として活動。
TAIKI：そうなんですよ。だから、外から見ていても「ものすごいところまでいったな！」ってめっちゃ思います。
れなち：練習生をやりながら、BE:FIRSTのことも全部見ているから。
TAIKI：「（デビューから）5年でここまでいくんだな！」ってすごく思いますね。
れなち：自分たちも追いつけ追い越せじゃないですが、皆さんはここからですものね。
TAIKI：はい、そうです。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）TAIKIさん、パーソナリティの山崎怜奈、ADAMさん
◆BE:FIRSTの背中を追って
れなち：オーディション「THE LAST PIECE」の最中も、MAZZEL（マーゼル）の皆さんだったりも結構見に来ていたじゃないですか。STARGLOWになってから、BMSGの先輩たちとの交流はありましたか？
TAIKI：オーディションが始まる前からBE:FIRSTのメンバーたちと結構話すことが多かったんですけど、デビューしてからは、デビューした一員っていうことで、「最近これが大変だよね」とか、そういう話題が増えたなと思います。
れなち：へえー！ ADAMさんが一番交流のある先輩で言うと、どなたになりますか？
ADAM：BE:FIRSTのSHUNTOくんですね。いつも連絡してくれますし、何回もご飯に連れて行ってもらっています。
れなち：優しい！ 何を話すのですか？
ADAM：音楽の話からプライベートの話までいろいろなんですけど、やっぱり、音楽の先輩としてSHUNTOくんから学ぶことがすごくあります。
れなち：それこそ、TAIKIさんは最初のオーディション（※）でも一緒に頑張りながら、戦っていた人たちですものね。
※TAIKIはオーディション「THE FIRST」の後、STARGLOW のメンバーになるまでの約4年間はBMSGの練習生（BMSG TRAINEE）として活動。
TAIKI：そうなんですよ。だから、外から見ていても「ものすごいところまでいったな！」ってめっちゃ思います。
れなち：練習生をやりながら、BE:FIRSTのことも全部見ているから。
TAIKI：「（デビューから）5年でここまでいくんだな！」ってすごく思いますね。
れなち：自分たちも追いつけ追い越せじゃないですが、皆さんはここからですものね。
TAIKI：はい、そうです。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619