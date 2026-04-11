◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

巨人はヤクルトとの接戦に２ー３で惜しくも敗れて今季初の３連勝とはならなかった。

敗れたものの収穫たっぷりだった。今季２度目のスタメンマスクの山瀬慎之助捕手が３回、山瀬から７年目で待望のプロ初本塁打。山瀬は守備でもマタを懸命のリードで５回２失点の粘投に導くと、７回２死一、二塁では丸山和への２球目で強烈な一塁けん制球を投じ、わずかにセーフとなったが強肩を見せつけた。

７回２死からは坂本が山野からセンター左に今季１号ソロ。試合前まで今季１安打と苦しんでいたベテランが打球角度２８度、打球速度１６４キロ、飛距離１２４メートルの豪快な一発を放ち、場内は大歓声に包まれた。

さらに続く平山が中前にプロ初安打。「ガッツポーズの日」とされている４月１１日に記念の一打を放ち、一塁に走りながら右拳を握ってガッツポーズした。

守備でもピンチで右翼・平山の背走しながらの好捕や、遊撃・泉口の好プレーなど場内が沸く場面が何度もあった。

土曜日のナイター。４万１９０１人の観客が手に汗握る攻防に熱狂した。野球の面白さ、魅力がたぷり詰まった一戦。負けても負けた雰囲気がなく切り替えやすい試合と言える。巨人は７勝６敗で貯金１。１２日の３連戦３戦目でカード勝ち越しを目指して一丸で戦っていく。（片岡 優帆）