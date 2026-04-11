◇パ・リーグ 西武5―2ロッテ（2026年4月11日 ベルーナD）

西武・源田が投打で活躍。「汚名返上」の好守連発でチームの勝利に大きく貢献した。

試合後。ロッカーに引き上げようとしていた源田は、帰り際のロッテ・益田とばったり顔を合わせた。

「凄い活躍じゃん。打つ方も守る方も」と声を掛けられると、「昨日の今日、ですからね」と答えた。

昨日の今日。前夜のロッテ戦では1点リードの9回、2死満塁で正面の平凡なゴロをまさかの失策。痛恨の黒星でチームは最下位に転落した。

いかに失敗を引きずらず、気持ちを切り替えられるか。「今日は本当に大事だと思っていたし、元気にグラウンドに来ようと思っていたので」と源田。

初回1死で左前打を放って先制のホームを踏むと、7回にも先頭打者で左前打。2日連続マルチ安打と気を吐いた。

守備でも3回に松川の三遊間深くへの打球を処理すると、一塁への遠投でアウトに。5回には寺地の二遊間のライナーを横っ跳びで好捕するなど、汚名返上に燃える思いがプレーに表れた。

守備機会は2度の併殺打など8度もあった。「今日はいっぱい（打球が）飛んで来て全部さばけた。チームも勝ったし良かったです」。プロ野球は連日、試合が続く。落ち込んでいても必ず朝は来る。「また明日っす」。源田は最後にそうつぶやいてクラブハウスに入っていった。