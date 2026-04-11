日本とウクライナの若手3対3によるネット囲碁対抗戦が11日、ユーチューブチャンネル「アキラの碁」で中継され、ウクライナの天才少年ラリオン・シロトキン君（9）が出場した。

ウクライナの棋士3人と対局したのは藤沢一就八段門下の3人で、シロトキン君はプロ養成機関に所属する小川蓮院生（11）と対局。1対1のスコアで迎えた最終局、白番のシロトキン君は小川院生の仕掛けに的確に対応して先行。中盤から小川院生が巻き返し、小川院生が18目半で逆転勝ちした。

「中盤まではだいぶん良かったんだけど」

悔しさもにじませながら振り返ったシロトキン君は主催者によると、アマチュア3段の腕前。東部ハルキウ出身で、ロシアによる侵攻を機にアイルランドへ避難し、囲碁を題材にしたアニメ「ヒカルの碁」に出合った。囲碁を始めて2年半で、将来は来日して棋士になる道も検討中という。この日の中継でも「将来はプロになりたい。好きな棋士？芝野虎丸棋聖」と語った。

解説の寺山怜六段は「きょうは渋い碁で、棋譜だけ見たら相当ベテラン同士の碁と見られると思う」と指摘。シロトキン君については「この碁を見るだけで（日本に）来る価値がある」。今後の成長曲線への期待を語った。

角界ではウクライナ出身の安青錦（22＝安治川部屋）が大関昇進した。囲碁界にもウクライナからの新星がやってくるかも知れない。