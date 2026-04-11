なでしこジャパン鉄人FWにまさかの「不思議ちゃん」疑惑が浮上し、現場の笑いを誘っている。

【映像】「恋愛手相」に田中＆植木が赤面

世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に向けて遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）にABEMAが密着取材。特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」を実施した。

これまで5万人以上を占ってきたタレント島田秀平氏による手相診断をまず受けたのは、なでしこの攻撃を最前線で牽引するストライカーコンビ、田中美南（ユタ・ロイヤルズ）と植木理子（ウェストハム）の2人だ。ともに日テレ・ベレーザ出身で背番号9を受け継いできた先輩・後輩だが、田中の手相から驚きの事実が発覚した。

持ち前の独特な感性を示す「アブノーマル線」、運が強い「神秘十字線」、化け物クラスに身体が丈夫な「三重生命線」など、代表通算101キャップを誇るストライカーに相応しい結果が並ぶ中、後輩の植木が注目したのが「不思議ちゃん線」という意外なワードだった。

「そこにいるだけで周りを和ませる才能。不思議ちゃんの要素がたっぷり」という診断に、田中は「これ全然嬉しくないかも…」と苦笑い。さらに、植木がすかさず「でもなんか、同じ手相の例、ガッツ石松さん、具志堅用高さんと一緒らしいですよ」と追撃すると、田中は「ちょっと待って（笑）」とたまらず爆笑した。

姓名判断でも「少し天然な部分がある」

植木は「先輩なんでそんなに『不思議ちゃん』だと思ったことはない」とフォローしつつも、「同い年とかには見せる不思議ちゃんの部分があるんですかね？」とニヤニヤ。田中は「ないと思いますね（笑）」と疑惑を全否定したものの、その後の姓名判断でも「少し天然な部分があり、周りとずれる傾向も」と念押しされ、大きな笑いが起きた。

ピッチ上で見せる頼もしいリーダーシップと、手相占いで暴かれた「ガッツ石松や具志堅用高と同じ不思議ちゃん」という要素。この強烈なギャップに、カメラの裏で見守っていたチームメイトたちも大いに盛り上がっていた。

パリ五輪女王であるアメリカとのアウェー3連戦。注目の第1戦は、日本時間4月12日の朝6時30分にキックオフを迎える。世界屈指の強敵を相手に、田中は持ち前の強運と独特の感性でチームを勝利に導くことができるか。

（ABEMA／なでしこジャパン）

