■日本全国 道の駅伝

道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上No.1を当てたら次の駅に進める

「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画！

(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点

北海道に上陸した道の駅伝！

第8走者のランナーは、なにわ男子 大橋和也！

大橋がやってきたのは、北海道本別町にある道の駅「ステラ★ほんべつ」

くり豆を餡に本別町のゆるキャラ“元気くん”が描かれた最中に挟んだ「元気くん最中」、不老長寿の実と呼ばれる「ハスカップ」、本別町産小豆100％「かりんとうまんじゅう」、十勝産100％「十勝ポップコーン」など気になる商品が続々登場！

大橋和也は、売上1位を当てられるのか！？

続いて第9走者のランナーはキングオブコント2025・ファイナリスト

レインボーのジャンボたかおと池田直人。

ジャンボはその名の通り道の駅で「豪華！海鮮丼」「タルトケーキ」など食べまくり！

さらに、レインボーは道の駅で即興コントを次々と披露！

2人は売上1位を当てられるのか！？

そして第10走者のランナーはA.B.C-Z 塚田僚一！

持ち前の身体能力を活かして道の駅を駆け巡る！

名物「あばしりサイダー」か、名産「おーろら焼き」か、「おーろら流氷ドロップ」か

売上1位を当てて“スゴロク”をどこまで進められるのか！？

■熟成インタビューの旅

熟成インタビューの旅とは撮影したインタビューをすぐには放送せず、

数年後再び会う約束を取り付け、2回目のインタビューが終わるまで放送しないという壮大な企画！

1回目のロケは、なんと今から3年前！

2023年に北九州市二十歳の記念式典で行った。

全国的なアイドルになりたい女性や良き父親になりたい男性など、様々な人にインタビュー。

果たして何人が3年後に姿を現してくれるのか！？

■愛をこめて花束を、の旅

花束をもらうと人は笑顔になる！という所さんの発見をもとに、

スタッフが道行く人に突然花束をプレゼント！

その花束をさらに別の人に渡してもらい、より多くの笑顔を撮影しようという企画。

結婚したという女性はワーキング・ホリデーで海外へ行ってしまう幼稚園の頃からの友達へ花束を。

娘が俳優として活動し、アクションを勉強しに韓国留学していたという女性は、娘に花束と感謝を綴った感動の手紙をプレゼント！

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】綾瀬はるか、山崎育三郎、岡田紗佳、小峠英二（バイきんぐ）

【ロケゲスト】塚田僚一（A.B.C-Z） 大橋和也（なにわ男子） レインボー

（※順不同）

