◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）

初回に幸先よく先制したヤクルト。HR2本で追い上げを受けるも、リードを守り切り勝利しました。

対する巨人の先発は来日後初先発となったマタ投手。先頭の長岡秀樹選手が四球で出塁すると、続くサンタナ選手もフェンス直撃の2塁打で無死2、3塁の好機をつかみます。ここで打席に向かったのは、スタメンマスクをかぶった鈴木叶選手。ライトへの先制2点タイムリー3塁打を放ちます。

援護をもらった先発・山野太一投手は、落ち着いた投球を披露。初回にランナーを出すも、2回を三者凡退に抑えるなど、無失点の立ち上がりを見せます。しかし3回には先頭で打席に迎えた山瀬慎之助選手のプロ初HRを被弾。1点差に迫られます。

それでも7回にはサンタナ選手が豪快な一発。開幕から好投を続けていた巨人の3番手・赤星優志投手から、差を2点に広げるソロHRを放ちます。

しかし直後には坂本勇人選手の今季第1号ソロを被弾。山野投手は1点差に迫られ、7回2失点で降板します。

それでも鉄壁のリリーバーたちが無失点の好投。リードを許さず、ヤクルトが勝利しました。これで山野投手も両リーグトップの3勝目をあげています。