プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）を9回TKOで破った。約4カ月半ぶりの再起戦で復活を遂げ、昨年11月に敗れたWBC同級王者・井上拓真（30＝大橋）にリベンジするチャンスを得た。

公式戦初黒星から約4カ月半。再起戦での勝利が決まった直後には感激の涙。リング上のインタビューでは涙をこらえながら「いやー…。泣いてないよ」と強がりも見せた。試合を振り返り「エストラダ選手がいたからこそここまで強くなれた」と対戦相手を称えた。ファンの祝福の声にも「今、俺がしゃべってるから」と笑顔でツッコむ余裕も見せた。

連敗は許されない「崖っぷち」のリングで“神童”が覚悟を示した。世界3階級制覇を見据えるレジェンド相手に、世代交代をやってのけた。

入場時には両国国技館のファンから大声援が注がれる中、集中した表情でリングに上がった。第1ラウンド。左のボディーが入ってエストラダがバランスを崩すシーンもあった。

5回には右ストレートで前に出てきた相手に左ボディーを放った那須川の頭が当たり、バッティングでエストラダが倒れ込んだ。スピードで上回る那須川は、上下のコンビネーションで手数を出し、ボディーやストレートで相手を交代させ、右アッパーも当たるようになった。8回終了後の採点は77―75、78―74、79―73でいずれも那須川となった。

10回開始前にエストラダはコーナーを立ち上がることができず、そのままTKOとなった。

昨年11月の世界初挑戦で井上拓に0―3判定負けし、格闘技55戦目で初黒星。敗戦を機に練習環境も見つめ直した。キックボクサー時代にボクシングの指導を受けていた、元帝拳ジムトレーナーで現GLOVESジム会長の葛西裕一氏とタッグを再結成。キック時代の動きや距離感を参考にしながら、課題としてきた接近戦克服へショートパンチを習得。スパーリングではあえて近い距離で足を止めて打ち合うなど、弱点と向き合ってきた。

5月2日に東京ドームで行われる王者・井上拓―井岡一翔（志成）の勝者への挑戦権を得た。それでも見据えるのは「人生懸けて負けた相手」と話す“因縁”の井上拓へのリベンジのみ。「やり返さないと気が済まない。しっかりリベンジするための第一歩。必ずやり返します」。進化した姿で再挑戦し、最高の結果を出してみせる。