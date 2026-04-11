洗濯機をアップグレードしてくれるナノバブルアダプター。その実力を確かめてみた
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
あとちょっとの汚れ落ちを助けてくれるナノバブル。「コスモバブ」は、毎日のルーティンとなっている洗濯をアップグレードしてくれるアイテムです。
ナノバブルとはその名のとおり、ナノサイズの泡のこと。繊維の隙間より小さいこのナノバブルが、衣類の汚れ落ちをサポートしてくれるという「コスモバブ」。
今回サンプルをお借りできたので、早速、その実力をチェックしてみました。
つけ置きで普通の水道水と比較
何はともあれ、実験してみないことには始まらないということで、ソースを付着させた布を用意し、「コスモバブ」を通した水と普通の水で比較してみました。
上の画像は、左が「コスモバブ」を通した水。右が普通の水です。
1時間ほどつけ置いてみましたが、わずかに左のほうが汚れ落ちしているのがお分かりでしょう。この違いは、決して小さくないと思いました。
しかも、この汚れ落ち効果は、洗濯槽の奥に潜んでいる汚れにもアプローチできるとのことなので日常的に使ってみたいと思いました。
工具ゼロでカンタン取り付け
コスモバブの使い方はいたってシンプル。水道の給水栓と洗濯機の間に取り付けるだけでOKです。工具は一切不要で、難しい作業もありません。
取り付けが完了したら、あとはいつも通り洗濯するだけ。ナノバブルが発生し、頑固な皮脂汚れなどにアプローチしてくれます。
一般的な全自動洗濯機・ドラム式洗濯機に幅広く対応しているので、ほとんどのご家庭で問題なく使えるはずです。
リーズナブルに入手できる
「コスモバブ」は、自社オリジナル部品を活用した国内一貫生産により、高い精度をキープしながらリーズナブルな価格を実現しているところも、助かるポイント。
製品到着日から1年間の保証もついているので、気軽に試していただけます。
とにかく一度試してみて欲しい「コスモバブ」は、現在machi-yaにておトクなプロジェクトを公開中です。
毎日の洗濯をアップグレードしてくれるプロダクトの詳細は、以下のリンク先でチェックしていただけます。おトクなリターンが終了してしまう前に、お早めのチェックをお忘れなく！
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Photo: 田中宏和
Source: machi-ya
本記事制作にあたりCOSMOより製品の貸し出しを受けております。