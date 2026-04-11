Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

あとちょっとの汚れ落ちを助けてくれるナノバブル。「コスモバブ」は、毎日のルーティンとなっている洗濯をアップグレードしてくれるアイテムです。

ナノバブルとはその名のとおり、ナノサイズの泡のこと。繊維の隙間より小さいこのナノバブルが、衣類の汚れ落ちをサポートしてくれるという「コスモバブ」。

今回サンプルをお借りできたので、早速、その実力をチェックしてみました。

つけ置きで普通の水道水と比較

Photo: 田中宏和

何はともあれ、実験してみないことには始まらないということで、ソースを付着させた布を用意し、「コスモバブ」を通した水と普通の水で比較してみました。

上の画像は、左が「コスモバブ」を通した水。右が普通の水です。

1時間ほどつけ置いてみましたが、わずかに左のほうが汚れ落ちしているのがお分かりでしょう。この違いは、決して小さくないと思いました。

しかも、この汚れ落ち効果は、洗濯槽の奥に潜んでいる汚れにもアプローチできるとのことなので日常的に使ってみたいと思いました。

工具ゼロでカンタン取り付け

Photo: 田中宏和

コスモバブの使い方はいたってシンプル。水道の給水栓と洗濯機の間に取り付けるだけでOKです。工具は一切不要で、難しい作業もありません。

Photo: 田中宏和

取り付けが完了したら、あとはいつも通り洗濯するだけ。ナノバブルが発生し、頑固な皮脂汚れなどにアプローチしてくれます。

Photo: 田中宏和

一般的な全自動洗濯機・ドラム式洗濯機に幅広く対応しているので、ほとんどのご家庭で問題なく使えるはずです。

リーズナブルに入手できる

Photo: 田中宏和

「コスモバブ」は、自社オリジナル部品を活用した国内一貫生産により、高い精度をキープしながらリーズナブルな価格を実現しているところも、助かるポイント。

製品到着日から1年間の保証もついているので、気軽に試していただけます。

Photo: 田中宏和

とにかく一度試してみて欲しい「コスモバブ」は、現在machi-yaにておトクなプロジェクトを公開中です。

毎日の洗濯をアップグレードしてくれるプロダクトの詳細は、以下のリンク先でチェックしていただけます。おトクなリターンが終了してしまう前に、お早めのチェックをお忘れなく！

【好評につきアンコール！】ナノバブル技術を活用した洗濯ユニット 4,995円 （早割 約15.9％オフ） machi-yaで見る

>> 【好評につきアンコール！】ナノバブル技術を活用した洗濯ユニット

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたりCOSMOより製品の貸し出しを受けております。