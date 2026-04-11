気になる新作キターーーーッ！！【コストコ】たっぷり1kg超え！ マニア絶賛の「まぜそば」に注目

【コストコ】から、ランチにもぴったりな新作「まぜそば」が登場したのだそう！ 1パック1kgを超える大容量で、麺の他に蒸し鶏やメンマなどの具材がしっかり入っているところもポイント。調理の手間が省けるので、忙しい日には特に頼りになりそうです。今回は、コストコマニアも絶賛した、新作まぜそばをご紹介します。

具材がしっかり！ 家族でシェアできるまぜそば

インスタグラマー@costco_hackerさんが「気になる新商品」と目をつけたのは、「にんにく鶏まぜそば」。1パックに1,231gも入った大容量サイズは、家族で楽しむランチに良さそうです。麺の上には蒸し鶏、メンマ、ネギがしっかりのせられており、風味豊かな味わいが楽しめそう。@costco_hackerさんは、「正直ここまでメンマがおいしいとは思わなかった」「もちもち太麺が好きな人にはかなりおすすめ」と絶賛しています。

食欲を刺激する辛さのあるソースがポイント

「にんにく鶏まぜそば」は、専用のソースが付いていて味付け不要な手間いらず。「ソースは後からじんわり辛さが来る」と@costco_hackerさんがコメントしており、ほどよい辛さが食欲を刺激してくれそうです。ソースをかける量で味の濃さを自分好みに調整できそうなところも嬉しいポイント。お酢をかけたり薬味やトッピングをプラスして、アレンジするのも楽しいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino