33万回以上視聴され1.6万件の「いいね」を集めているのは、いつも「抱っこ！抱っこ！」とせがむ猫ちゃんのために飼い主さんがとった対策。視聴者からは「抱っこされて満足そうでなにより」「うちも導入を検討しようかな」などのコメントが届いています。

【動画：抱っこ大好きな『甘えん坊猫』のために『抱っこ紐』を使ってみた結果…「あら～赤ちゃん」「可愛すぎて泣ける」】

仕事から帰ってくると

Instagramアカウント「風太（ふうちゃん）」に投稿されたのは、飼い主さんが仕事から帰ってきたときの黒猫の風太ちゃん、通称ふうちゃんの様子。飼い主さんの帰宅が待ち遠しかったのか、帰ってくるなり「抱っこ！抱っこ！」と足をよじ登ってくるのだそうです。

足に爪が刺さり傷だらけになってしまうこと、そして何より夕飯作りがはかどらないことから、飼い主さんは意を決してあるアイテムを購入したのだそうです。それは…『猫用抱っこ紐』！

お気に入りの場所に

家事が進まなかろうが関係なし！とにかく抱っこしてほしいふうちゃん。飼い主さんが肩から掛けていた抱っこ紐にすっぽり入り、夕飯作りを見守るのだそうです。包丁や火を使うキッチンで暴れたら大変なのでは…と思いますが？

ふうちゃんは、抱っこ紐に入ると安心したようにおとなしくしているのだとか。飼い主さんのぬくもりを感じながら過ごしているといいます。ふうちゃんは満足そうにしているとのことで、今では必需品となっているそうです。

2羽のカラスに襲われていた過去

実はふうちゃんは、カラスに襲われていたところを保護されたという過去があるとのこと。体調を崩していたふうちゃんを看病するうち、おうちに迎えることが決まったのだそうです。

苦しい、寂しい、つらいときを保護してもらったからか、それとも黒猫らしい甘えん坊の性格からか、ふうちゃんは抱っこが好きな子に成長。今では抱っこ紐に自ら入るほどだといいます。大きくなっても甘えさせてくれる飼い主さんでよかったです！

抱っこ紐にすっぽり入ったふうちゃんを見守る視聴者からは、「黒猫ちゃんは甘えん坊ですよね」「わが家も同じもの使っています」など共感のコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「風太（ふうちゃん）」では、保護されたときのふうちゃんの様子や、お気に入りのクマちゃんのぬいぐるみを大事にするふうちゃんの姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「風太（ふうちゃん）」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。