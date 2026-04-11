WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦。神童は再起を懸けた難敵との一戦に9回終了TKO勝ちした。勝利後には思わず涙。5月に行われる井上拓真―井岡一翔戦の勝者への挑戦権を手にした。

初回から両国が沸いた。リーチに勝る那須川は強烈な左ボディーを繰り出し、バランスを崩したエストラダがロープに寄り掛かる場面も。2回にも左ボディー、カウンターを的確に当て、落ち着いた立ち上がりを見せた。3回はエストラダが距離を詰め、緊迫した対峙が続いた。4回、序盤にエストラダの右を2発食らった那須川だが、中盤に左を浴びせて反撃。採点の途中経過は2人がドロー、1人が那須川を支持した。

那須川は5回も接近戦で強打を繰り出すエストラダに負けじと打ち合った。6回には両者の頭同士が衝突するアクシデントが発生。偶然のバッティングで、ボディーを打ち抜いていた那須川はガッツポーズで立っていたが、エストラダは苦悶の表情で倒れこんだ。しばらく時間を取ったのちに試合再開。那須川のキレは変わらず、左で攻め込み続けた。エストラダの額は赤く腫れあがっていた。

7回終盤にはエストラダをぐらつかせるなど、試合は那須川ペース。8回を終えての公開採点では3者ともに那須川を指示した。9回にも上下に散らした多彩な攻撃でダメージを蓄積していった。10回に入る前にエストラダが試合を諦め、那須川の勝利が決定。ガッツポーズした那須川は思わず涙した。

那須川は昨年11月の前戦で、現同級王者・井上拓真（大橋）を相手に世界初挑戦した。ボクシング転向8戦目でスピード戴冠を目指したが判定負け。格闘技キャリア55戦目で初黒星を喫した。敗戦後は3日ほどで練習を再開。キックボクシング時代に指導を受けた葛西裕一氏のジムや、父・弘幸氏が運営する「TEPPEN GYM（テッペンジム）」でもトレーニングを積んでいた。

人生初の再起戦。連敗は許されない「ギリギリの状態」と自覚してきた。「ずっと岐路ではあるし、ずっと崖っぷちでもある。強くなることだけを思いながら生きてきました」と強い思いを持って臨んでいた。

対するエストラダは元WBA、WBO世界フライ級、元WBA、WBC世界スーパーフライ級王者。2024年6月に世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国）に敗れるも、昨年6月、バンタム級転向初戦で勝利を収めていた。世界のビッグネームの一人で、この試合がプロ50戦目の節目だった。



（THE ANSWER編集部）