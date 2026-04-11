◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１０日・東京ドーム）

巨人が４番・ダルベックをスタメンから外す新たな攻撃布陣で臨んだが、ヤクルトに敗れた。来日初先発となったブライアン・マタ投手は初回に制球を乱して２失点も、５回６安打２失点と試合を作った。右アキレス腱を痛めたハワードの代役として、期待が持てるデビュー戦となった。

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出番は意外にも早かった。新外国人・マタが東京ドームのマウンドに上がった。右アキレス腱炎で出場選手登録を抹消されたハワードに代わり、土曜日の先発ローテに新たな名前が加わった。外国人枠の問題で開幕は２軍スタート。課題を一つずつクリアしながら順番を待っていた右腕が、やや緊張した面持ちでヤクルト打線に相対した。

初回、先頭に四球を許すと、サンタナに左翼線へ二塁打、鈴木には右越え三塁打でいきなり２点を失った。右翼手・平山が打球を追いかけながら転倒してしまうミスもありながらの苦しい立ち上がり。クイックの甘さも見抜かれ、２度の足攻めも食らって揺さぶられた。それでも１５０キロ超の直球には威力があり、右打者の内角に食い込むツーシームでバットをへし折るなど徐々に冷静さを取り戻した。ドタバタなスタートも何とか２失点で踏ん張り、ゲームメイクしていった。

早いうちに取り返したい打線だが、すでに２勝を挙げている山野を攻略できないでいた。すると３回、先頭の山瀬が外角直球を引っ張り、左翼席中段へ一発をお見舞い。プロ入り７年目にして初アーチを描き、「打ったのは真っすぐです。甘いボールを完璧にとらえることができました。勝てるように守備でも頑張ります」とコメントを寄せ、ベンチでは仲間たちに笑顔で祝福された。

しかし、この一発から打線が続かない。４、５、６回と３者凡退に打ち取られ、山野のペースに引き込まれる。１点差のまま中盤を迎え、先発したマタは結局、５回６安打２失点で交代。次回へ期待を残す９７球のデビュー戦となった。６回を中川、７回からは赤星が救援。その赤星がサンタナにソロを被弾し、“次の１点”がヤクルト側に点灯した。

巨人は７回に坂本がバックスクリーン左に通算２９９号の今季１号ソロをかっ飛ばす。再び１点差に詰め寄ると、続く平山が中前安打で出塁。これがプロ初安打となり、場内のボルテージはこの日最高潮に達した。同点、逆転を期待する中、今度は「山瀬コール」が鳴り響く東京ドーム。しかし、あえなく凡退した。この日はスタメンから４番・ダルベックを外し、キャベッジを代理に立てて臨んだが、全体的に打線が機能したとはいえなかった。なかなか波に乗れない巨人。阿部監督の辛抱は続く。