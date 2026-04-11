◇セ・リーグ 巨人2―3ヤクルト（2026年4月11日 東京D）

巨人はヤクルトに敗れ、いずれも今季初となる3連勝と貯金3を逃した。

来日初登板初先発となったブライアン・マタ投手（26＝ベネズエラ）が初回いきなり2点先制を許す。

1番・長岡に四球を与えると、2番・サンタナに左翼フェンス直撃の二塁打を打たれ、無死二、三塁のピンチ。3番・鈴木叶が放った右翼へのライナーに突っ込んだ平山が足を滑らせて転倒し、打球を後逸（記録は三塁打）する間に2点を先取された。

0―2で迎えた3回には今季2度目のスタメンマスクだった山瀬が相手先発左腕・山野から左翼スタンド中段に反撃の1号ソロ。山瀬にとってはプロ7年目、通算19試合目＆33打席目で待望のプロ初本塁打で1点差とした。

だが、1―2で迎えた7回、開幕から4試合連続無失点で2勝を挙げている3番手右腕・赤星が1死からサンタナに真ん中へ入ったカーブを左中間スタンド中段まで運ばれる4号ソロを被弾。

その裏、「6番・三塁」に入って6試合ぶりの先発出場となっていた坂本勇人内野手（37）は2打席連続三振のあとで迎えた第3打席で21打席ぶり安打となる今季1号ソロをバックスクリーン左に叩き込み、再び2―3と1点差に。坂本の本塁打は昨年8月15日の阪神戦（東京D）で6回に伊藤将から代打で3号3ランを放って以来239日ぶり通算299号で、通算300本塁打に王手をかけたが、勝利に手は届かなかった。

マタは5回6安打2失点で来日初黒星。直球の最速は156キロだった。

▼山瀬 打ったのは真っすぐです。甘いボールを完璧に捉えることができました。

▼マタ 立ち上がりは期待された形のピッチングは出来なかったけれど、2イニング目以降は山瀬ともしっかりコミュニケーションを取り、引っ張ってくれた。初登板で日本の野球のレベルの高さを感じたが、自分のやるべきことはできたと思う。