◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）を9回TKOで破った。約4カ月半ぶりの再起戦で復活を遂げ、昨年11月に敗れたWBC同級王者・井上拓真（30＝大橋）にリベンジするチャンスを得た。

公式戦初黒星から約4カ月半。連敗は許されない「崖っぷち」のリングで“神童”が覚悟を示した。世界3階級制覇を見据えるレジェンド相手に、世代交代をやってのけた。

入場時には両国国技館のファンから大声援が注がれる中、集中した表情でリングに上がった。第1ラウンド。左のボディーが入ってエストラダがバランスを崩すシーンもあった。3回に前の圧力を強め距離が縮まる中、那須川の打ち終わりにエストラダがカウンターを当てる展開。4回終了時点での公開採点では、39―37で那須川、残り2人のジャッジが38―38とした。

5回には右ストレートで前に出てきた相手に左ボディーを放った那須川の頭が当たり、バッティングでエストラダが倒れ込んだ。スピードで上回る那須川は、上下のコンビネーションで手数を出し、ボディーやストレートで相手を後退させ、右アッパーも当たるようになった。8回終了後の採点は77―75、78―74、79―73でいずれも那須川となった。

10回開始前にエストラダはコーナーを立ち上がることができず、そのままTKOとなった。観客から大きな声援を受けた那須川は涙を流し、その後、笑顔に変わった。「泣いてないよ、泣いてないって。勝つってこんなうれしいんですね。みんなに支えられて復活できました」としみじみ語った。。

昨年11月の世界初挑戦で井上拓に0―3判定負けし、格闘技55戦目で初黒星。SNS上でのアンチコメントは相手にしない那須川だが「自分のことが信じられなくなった」。“なめんじゃねえよ”“おまえ、こんなもんじゃねえだろ”と、自身に対する怒りの感情も芽生え出したという。

敗戦を機に練習環境も見つめ直した。キックボクサー時代にボクシングの指導を受けていた、元帝拳ジムトレーナーで現GLOVESジム会長の葛西裕一氏とタッグを再結成。キック時代の動きや距離感を参考にしながら、同氏からは新必殺技「10センチの爆弾」を伝授された。課題としてきた接近戦克服へショートパンチを習得。スパーリングではあえて近い距離で足を止めて打ち合うなど、弱点と向き合ってきた。

5月2日に東京ドームで行われる王者・井上拓―井岡一翔（志成）の勝者への挑戦権を得た。それでも見据えるのは「人生懸けて負けた相手」と話す“因縁”の井上拓へのリベンジのみ。「やり返さないと気が済まない。しっかりリベンジするための第一歩。必ずやり返します」。進化した姿で再挑戦し、最高の結果を出してみせる。