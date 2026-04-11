◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）が那須川天心（27＝帝拳）に、9回終了後棄権を申し入れてTKO負け。“レジェンド”はWBCバンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）への挑戦権を逃した。試合後は頭部強打した影響で救急搬送された。

軽量級のレジェンドが初参戦の日本のリングで散った。初回は天心の強烈なボディーに吹き飛び場面もありながら冷静に対処した。2回になると被弾する回数も増えると、3回から積極的な戦い方にシフトチェンジ。4回には相手の打ち終わりを捕らえる場面もあった。4回終了後の公開採点では2者が38−38、1者が37−39でリードを許した。

6回途中には偶然のバッティングで倒れるアクシデントも起こった。8回終了後の公開採点では75−77、74―78、73―79でもリードを広げられた。9回終了後にはコーナーから立ち上がれず棄権を申し入れてTKO負けを喫した。

試合後にはコーナーで涙を流した。リングを降りると、左脇腹付近を押さえながら花道を退場した。

試合後は頭部強打した影響で救急搬送された。

フライ級とスーパーフライ級でいずれも2団体統一王者となったエストラダ。24年6月にジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国、帝拳）に7回KO負けしWBC世界スーパーフライ級王座から陥落。昨年6月に再起戦となったノンタイトル10回戦で判定勝利を収めた。3度対戦した元4階級制覇王者の“ロマゴン”ことローマン・ゴンサレス（ニカラグア、帝拳）には勝ち越し、パウンド・フォー・パウンド（全階級を通じた最強ランキング）トップ10入りも果たすなど、抜群の実績と知名度を誇る。

これまで日本人選手との対戦も噂されてきたが実現しなかった。ただ今回はWBCからの指令もあり“オファー”を快諾。「今回は指令もあったが世界王者に返り咲くチャンスにもなる」と明かした。

天心の印象については「彼は凄く速くて爆発的な力がある。試合以外であまり見かけたことはないが、相手を挑発したり打ち合いもするので気に入っている」と説明した。

「天心選手もこの試合にどうしても勝たないといけないと話していたが、私も勝たなければいけない。準備は万端。（バンタム級で）最初の試合で私にとっても試練だが、その試練に勝って、次はタイトル戦、ベルトを獲って3階級制覇を目指したい」と口にしていたが、天心に敗れる悔しい結果となった。