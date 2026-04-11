ベルナルド・シウバの退団が濃厚となっているマンチェスター・シティ。ケビン・デ・ブライネ、イルカイ・ギュンドアンとプレミア4連覇を知る選手はすでに退団しており、シウバも彼らに続くのだろうか。



中盤の世代交代が進む中で、シティはシウバに代わる中盤のキーマンを獲得しようと躍起になっている。



その中で有力候補となっているのが、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンだ。日本戦でも活躍したイングランド代表MFで、今夏の人気銘柄といえる。





他リーグでいえば、バイエルンのアレクサンダル・パヴロヴィッチに関心を示していると『SPORTS BOOM』が報じている。シティは21歳のプレイメイカーを高く評価しており、バイエルンは1億ポンド以上の移籍金を求めるようだ。ポルトガルではスポルティングCPのモルテン・ヒュルマンドがターゲットとなっている。『A BOLA』によると、シティは現在スポルティングとヒュルマンド獲得に向け、交渉中とのこと。スポルティングは放出に前向きで、4000万ユーロから5000万ユーロの移籍金を要求するとみられている。シウバが退団濃厚、ロドリが30歳に近づくなど、黄金期を知るメンバーの高齢化が目立つシティだが、MFにはどのような新戦力を迎えるのだろうか。