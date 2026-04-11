今夏の移籍市場においてさまざまなクラブからの関心が取り沙汰されているアストン・ヴィラMFモーガン・ロジャーズ。チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、リヴァプール、パリ・サンジェルマン、そしてバイエルン・ミュンヘンなどが獲得を検討していると言われている。



そんななか、アーセナルのアカデミー育ちで、Jリーグでのプレイ経験もあるジェイ・ボスロイド氏は、ロジャーズの移籍先としてアーセナルこそがもっとも適していると『sky sports』に語った。





「アーセナル。彼はアーセナルのチームにすんなり溶け込むだろう。彼は毎週のように左サイドでプレイしている。我々（アーセナル）は左サイドでプレイできる選手を必要としているが、彼はその能力を十分に備えている。彼は（左で）プレイできる。ガブリエウ・マルティネッリのような選手はもういらない。信じてくれ」ボスロイド氏はバイエルン・ミュンヘンやPSGに行っても、ロジャーズが毎週のように試合に出る保証はないと語り、アーセナルならそれが可能だと獲得を推薦した。「一番合っているのはアーセナルだと思う。マンチェスター・ユナイテッドもそうかもしれないが、彼らにはマテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモ、フルーノ・フェルナンデスがいる。アーセナルなら彼も『僕はそこに行って、毎週試合に出るんだ』と言うことができると思う。マルティネッリには移籍の噂もあるが、たとえ彼が抜けてもアーセナルの前線は強力な選手が揃っている。ボスロイド氏の言うように居場所が確保される保証もないが、ロジャーズはどこへ行くことになるだろうか。