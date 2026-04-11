元Jリーガーが提言、モーガン・ロジャーズはアーセナルに合う「マルティネッリのような選手はいらない。信じてくれ」
今夏の移籍市場においてさまざまなクラブからの関心が取り沙汰されているアストン・ヴィラMFモーガン・ロジャーズ。チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、リヴァプール、パリ・サンジェルマン、そしてバイエルン・ミュンヘンなどが獲得を検討していると言われている。
そんななか、アーセナルのアカデミー育ちで、Jリーグでのプレイ経験もあるジェイ・ボスロイド氏は、ロジャーズの移籍先としてアーセナルこそがもっとも適していると『sky sports』に語った。
ボスロイド氏はバイエルン・ミュンヘンやPSGに行っても、ロジャーズが毎週のように試合に出る保証はないと語り、アーセナルならそれが可能だと獲得を推薦した。
「一番合っているのはアーセナルだと思う。マンチェスター・ユナイテッドもそうかもしれないが、彼らにはマテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモ、フルーノ・フェルナンデスがいる。アーセナルなら彼も『僕はそこに行って、毎週試合に出るんだ』と言うことができると思う。
マルティネッリには移籍の噂もあるが、たとえ彼が抜けてもアーセナルの前線は強力な選手が揃っている。ボスロイド氏の言うように居場所が確保される保証もないが、ロジャーズはどこへ行くことになるだろうか。