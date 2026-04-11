サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）が11日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。日本代表がPK戦に突入した場合のキッカーの順番について私見を述べた。

日本代表は1998年フランス大会で初出場して以来、7大会連続でW杯に出場。6月に開幕する北中米大会で8大会連続となる。

過去7大会で2度のPK戦を経験し、10年南アフリカ大会の決勝トーナメント1回戦では0―0からのPK戦でパラグアイに3―5で敗戦。22年カタール大会ではクロアチアとの決勝トーナメント1回戦で1―1からPK戦に突入し1―3で敗れた。

10年は遠藤保仁、長谷部誠、本田圭佑が成功し、駒野友一はバーに当てた。22年は浅野拓磨が成功し、南野拓実、三笘薫、吉田麻也は決めることができなかった。

松井氏は「W杯のPKで日本の選手4人外してるんですよね。その全員が高校の部活ではなくユース出身」と解説。現在の日本代表はユース出身が多いとし「PK戦の順番は部活組（を先）にするのもいいんじゃないかな」と提言し、スタジオの共演者からは「面白い視点」の声が上がった。

「どういうこと？」と聞くMCのダウンタウン・浜田雅功に、松井氏は「PKってやっぱりメンタルじゃないですか。厳しい部活の中、先輩におびえて極限状態で味わったものがやっぱり部活の人は強い」と説明。そして超スパルタ教育で知られた浜田の出身校に触れ、「PKがうまいということです！」とオチをつけていた。