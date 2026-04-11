米国とイランは仲介国パキスタンでの初協議に臨む前から、互いに条件を突きつけてけん制するつばぜり合いを繰り広げた。

双方とも交渉を始める意向はあるものの、妥協点を見いだせるかどうかは予断を許さない。（ワシントン 池田慶太、国際部 吉形祐司）

米国のトランプ大統領は１０日、「イランは、国際的な水路を使って短期的に世界を恐喝すること以外、『手札』がないことを認識していないようだ」と自身のＳＮＳに投稿した。「彼らが今日生存している唯一の理由は交渉のためだ」ともつづり、軍事力の差をちらつかせて圧力をかけた。

不満の対象はイランのホルムズ海峡への対応だ。米国は海峡の即時開放を条件に停戦合意を受け入れたが、まだ実現していない。トランプ氏は、イランが制裁で科されている資産凍結の解除など要求をつり上げたことにもいら立ちを募らせたとみられる。

この日、米紙ニューヨーク・ポストのインタビューでは、協議が失敗した場合に備え、米軍艦に「最高の弾薬」を再装填（そうてん）していると述べ、交渉が行き詰まれば軍事行動を取る構えを見せた。記者団には「我々は多くの話し合いをするつもりはない」と語り、協議が一度きりで終わる可能性を排除しなかった。

ただ、米軍は圧倒的な火力でもホルムズ海峡の開放を実現できなかった経緯があり、実際に交渉の「手札」を握っているのはイラン側との見方も出ている。

イランも強気の姿勢を崩さない。代表団を率いるモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は、協議の開催自体の前提条件として突きつけたレバノンでの停戦と資産凍結の解除について、「お互いが履行に合意した」と強調した。

レバノンでの停戦合意に関しては、イスラエルが和平交渉の開始を表明したものの、先は見えない状況だ。米国もイスラエルもイランとの停戦にレバノンが含まれているとはみなしておらず、主張は対立したままだ。

イランは、協議対象として要求した１０項目の計画案は米国の合意を原則得ていると主張している。直前になって一部のみを協議開始の前提条件とした理由は説明していない。イラン国営テレビは「協議開始時間は、これらの前提条件が明確になってから決定される」と報じており、米国をかく乱させて少しでも協議を有利に進める狙いとみられる。