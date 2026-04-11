「天上のひとって感じ」マギー、“セレブ感”漂う圧巻の美脚ショットに反響！ 「脚がスベスベです」
モデルのマギーさんは4月9日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】マギーの美脚ショット
コメント欄では、「脚がスベスベです」「天上のひとって感じが一番しっくり」「セレブ感が半端ないぞ」「いつも素敵です」「美しくて可愛い」「マギーさん、とてもお綺麗です！」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】マギーの美脚ショット
「いつも素敵です」マギーさんは「Take me back」とつづり、3枚の写真を載せています。オフショルダーのトップスにショート丈のミニスカートを着用した姿を披露。高層ビルが立ち並ぶ都市を見渡せるベランダに立ち、圧巻のスタイルを見せています。美脚や整った顔立ちなど、マギーさんの持つオーラが際立って見える投稿です。
「クロムハーツのイメージはなかったです」6日には「クロムハーツのイメージはなかったです」と、アクセサリーブランド「クロムハーツ」を着用した3枚のショットを披露したマギーさん。この投稿には「クロムハーツのイメージはなかったです」「極めて美しい」「凄く似合うし本当に可愛い」との声が寄せられました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)