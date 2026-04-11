【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄を埋める2文字は？ 傷跡の状態がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、専門的な用語から日常的な愛称まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□いど
□□しん
□□ちゃん
ヒント：傷が治る過程で見られる皮膚の状態や、ジェット燃料などの名称、そしてカエルのキャラクターなどの愛称を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「けろ」を入れると、次のようになります。
けろいど（ケロイド）
けろしん（ケロシン）
けろちゃん（ケロちゃん）
どれも正しい言葉になりますね。今回は医療用語、燃料の名称、愛称という全く異なるジャンルの言葉が並びました。分野を飛び越えて言葉をつなげるトレーニングを繰り返すと、脳のネットワークが刺激され、思考の柔軟性アップにつながりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、専門的な用語から日常的な愛称まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□いど
□□しん
□□ちゃん
ヒント：傷が治る過程で見られる皮膚の状態や、ジェット燃料などの名称、そしてカエルのキャラクターなどの愛称を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：けろ正解は「けろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けろ」を入れると、次のようになります。
けろいど（ケロイド）
けろしん（ケロシン）
けろちゃん（ケロちゃん）
どれも正しい言葉になりますね。今回は医療用語、燃料の名称、愛称という全く異なるジャンルの言葉が並びました。分野を飛び越えて言葉をつなげるトレーニングを繰り返すと、脳のネットワークが刺激され、思考の柔軟性アップにつながりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)