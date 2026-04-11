3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させる脳トレクイズです。皮膚の変化や燃料の呼び名、親しみのある愛称をヒントに1分以内の正解を目指しましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、専門的な用語から日常的な愛称まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□いど
□□しん
□□ちゃん

ヒント：傷が治る過程で見られる皮膚の状態や、ジェット燃料などの名称、そしてカエルのキャラクターなどの愛称を思い浮かべてみてください。

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正解：けろ

正解は「けろ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「けろ」を入れると、次のようになります。

けろいど（ケロイド）
けろしん（ケロシン）
けろちゃん（ケロちゃん）

どれも正しい言葉になりますね。今回は医療用語、燃料の名称、愛称という全く異なるジャンルの言葉が並びました。分野を飛び越えて言葉をつなげるトレーニングを繰り返すと、脳のネットワークが刺激され、思考の柔軟性アップにつながりますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)